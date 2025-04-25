Isparta'da Feci Kaza, 1 Ölü 2 Yaralı

Isparta’da şehirlerarası yolcu ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ise yaralandı.

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Isparta’da şehirlerarası yolcu ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, S.E. idaresindeki Erova Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsü, kavşaktan dönmeye çalışan Uğur Saltı yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Isparta'da Feci Kaza, 1 Ölü 2 Yaralı - Resim : 1

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde hafif ticari aracın sürücüsü Uğur Saltı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Araçta bulunan N.S. ve L.S. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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