Saatlerce Süren Rehine Krizi Cinayetle Bitti: Polisten Kaçtı, Kız Arkadaşını ve Kendini Vurdu

Antalya'da kimlik kontrolünde arandığı ortaya çıkan Sezer Bozkurt, kız arkadaşıyla birlikte bir odunluğa sığındı. Saatler süren ikna çabasına rağmen polise direnen Bozkurt, genç kadını öldürüp intihar etti.

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Saatlerce Süren Rehine Krizi Cinayetle Bitti: Polisten Kaçtı, Kız Arkadaşını ve Kendini Vurdu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, Siteler Mahallesi'nde gece yarısı başlayan bir kovalamaca, sabaha karşı kanlı bir vahşete dönüştü.

Gece saat 01.00 civarı mahallede devriye gezen bekçiler, hareketlerinden şüphelendikleri Sezer Bozkurt'u durdurdu. Kimlik sorgusunda hakkında arama kararı olduğu anlaşılınca, Bozkurt bir anda kaçmaya başladı. Bekçilerin telsiz anonsuyla harekete geçen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Kaçış esnasında yanında 22 yaşındaki kız arkadaşı Elif Güneş de bulunan Bozkurt, eski eşi Z.S.B.'nin yaşadığı apartmana yöneldi. Ancak Z.S.B. ikiliyi eve almadı. Bunun üzerine Bozkurt ve Güneş, binanın zemin katında bulunan odunluk kısmına sığındı.

Saatlerce Süren Rehine Krizi Cinayetle Bitti: Polisten Kaçtı, Kız Arkadaşını ve Kendini Vurdu - Resim : 1

SAATLERCE REHİN ALDI

Polis ekipleri kısa sürede izlerini sürerek ikilinin yerini belirledi. Ancak Bozkurt, elinde tabanca olduğunu söyleyerek teslim olmayı reddetti. Genç kadını da rehin alan Bozkurt, birinin yaklaşması halinde hem kendisini hem de Elif Güneş'i öldüreceği tehdidinde bulundu. Güvenlik güçlerinin saatler süren ikna çabaları ise sonuç vermedi.

Saat 05.00 sularında, odunluk kısmından silah sesleri yükseldi. Ekipler hızla içeri girdiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Elif Güneş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sezer Bozkurt ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elif Güneş'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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