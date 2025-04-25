ÖSYM'den 'Deprem' Açıklaması! Sınavlar Yapılacak mı?

İstanbul'da 23 Nisan'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirirken, önlemler artırılmıştı.

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında görev yapan engelli personel, hamileler, malul gaziler ile 10 yaşından küçük çocuğu bulunan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını duyurmuştu.

ÖSYM'DEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise İstanbul’daki tüm resmi ve özel okulların Perşembe ve Cuma günleri tatil edildiğini açıklamıştı. İstanbulluları sokağa döken deprem sonrasında gözler planlanan sınavların iptal olup olmayacağına ilişkin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) çevrilmişti.

SINAV YAPILACAK

ÖSYM’den beklenen açıklama geldi. ÖSYM, deprem nedeniyle Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) gününde bir değişiklik olmadığını açıklayarak, sınavın aynı tarihte 27 Nisan Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Kaynak: ANKA