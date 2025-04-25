ÖSYM'den 'Deprem' Açıklaması! Sınavlar Yapılacak mı?

ÖSYM, İstanbulluları sokağa döken deprem sonrasında yeni bir açıklama yaptı. Deprem nedeniyle ınav takviminin değişmediğini belirten ÖSYM, 27 Nisan Pazar günü yapılması planlanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) gününde yapılacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
ÖSYM'den 'Deprem' Açıklaması! Sınavlar Yapılacak mı?

İstanbul'da 23 Nisan'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem yürekleri ağza getirirken, önlemler artırılmıştı.

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında görev yapan engelli personel, hamileler, malul gaziler ile 10 yaşından küçük çocuğu bulunan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını duyurmuştu.

ÖSYM'den 'Deprem' Açıklaması! Sınavlar Yapılacak mı? - Resim : 1

ÖSYM'DEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise İstanbul’daki tüm resmi ve özel okulların Perşembe ve Cuma günleri tatil edildiğini açıklamıştı. İstanbulluları sokağa döken deprem sonrasında gözler planlanan sınavların iptal olup olmayacağına ilişkin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) çevrilmişti.

ÖSYM'den 'Deprem' Açıklaması! Sınavlar Yapılacak mı? - Resim : 2

SINAV YAPILACAK

ÖSYM’den beklenen açıklama geldi. ÖSYM, deprem nedeniyle Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) gününde bir değişiklik olmadığını açıklayarak, sınavın aynı tarihte 27 Nisan Pazar günü yapılacağını açıkladı.

'Pes' Dedirten Deprem Fırsatçılığı! Konut Fiyatları Uçtu'Pes' Dedirten Deprem Fırsatçılığı! Konut Fiyatları UçtuEkonomi

İstanbul Sallandı, Kafalar Karıştı! Deprem Uzmanları Farklı Farklı Konuştu... Depremi Bu Kadar Farklı Yorumlamak Mümkün mü?İstanbul Sallandı, Kafalar Karıştı! Deprem Uzmanları Farklı Farklı Konuştu... Depremi Bu Kadar Farklı Yorumlamak Mümkün mü?Güncel

İstanbul’da Okullar Tatil mi? Üniversiteler Tatil Oldu mu? Okullar Kaç Gün Kapalı Olacakİstanbul’da Okullar Tatil mi? Üniversiteler Tatil Oldu mu? Okullar Kaç Gün Kapalı OlacakGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
ÖSYM Yusuf Tekin Deprem İstanbul
Son Güncelleme:
Hindistan'dan Alınan Domates Tohumunda Ölümcül Tehlike: Apar Topar İade Edildi Hindistan'dan Alınan Domates Tohumunda Ölümcül Tehlike
İtalya'dan Türkiye'ye Getirildi, İstanbul'da Tespit Edildi: Bakanlık Harekete Geçti İtalya'dan Türkiye'ye Getirildi, İstanbul'da Tespit Edildi: Bakanlık Harekete Geçti
İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda
Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu
ÇOK OKUNANLAR
ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var
İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük
Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu
AFAD Açıkladı: Kütahya'da Korkutan Deprem! Peş Peşe İki Kez Sallandı 6 Dakika Arayla İki Kez Sallandılar!
Pillerden Eski Telefonlara, Herkesin Elinde 24 Ayar Altın Bulunuyor: Yeni Yatırım Aracı Oldu Pillerden Eski Telefonlara, Herkesin Elinde 24 Ayar Altın Bulunuyor: Yeni Yatırım Aracı Oldu