İstanbul’da Okullar Tatil mi? Üniversiteler Tatil Oldu mu? Okullar Kaç Gün Kapalı Olacak

OKULLARDA EĞİTİME GEÇİCİ ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla İstanbul’daki tüm resmi ve özel okulların Perşembe ve Cuma günleri tatil edildiğini duyurdu. Bakan Tekin, “Şu ana kadar okullarımızda ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ancak vatandaşlarımızın güvenlik ihtiyacını göz önünde bulundurarak bu kararı aldık. Okul bahçeleri vatandaşların kullanımına açık olacak” ifadelerini kullandı. Eğitimde oluşabilecek herhangi bir aksamanın telafi edileceği de yetkililerce bildirildi.