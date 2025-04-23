İstanbul’da Okullar Tatil mi? Üniversiteler Tatil Oldu mu? Okullar Kaç Gün Kapalı Olacak
İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından alınan tedbir kararları açıklandı. İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında görev yapan engelli personel, hamileler, malul gaziler ile 10 yaşından küçük çocuğu bulunan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından peş peşe açıklamalar yapıldı. Depremin çevre illerde de hissedilmesi, kent genelinde endişeye neden olurken, kamu kurumları ve eğitim alanında bir dizi önlem alındı.
KAMUDA ÖNCELİKLİ GRUPLARA İDARİ İZİN HAKKI TANINDI
İstanbul Valiliği, depremin ardından kamu çalışanlarına yönelik özel bir uygulama başlattı. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli bireyler, hamile personel, malul gaziler ve 10 yaşından küçük çocuğu bulunan annelerin 2 gün süreyle idari izinli sayılacağı duyuruldu. Valilik, bu kararın hem güvenlik önlemi hem de psikolojik rahatlama sağlamak amacıyla alındığını belirtti.
OKULLARDA EĞİTİME GEÇİCİ ARA VERİLDİ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla İstanbul’daki tüm resmi ve özel okulların Perşembe ve Cuma günleri tatil edildiğini duyurdu. Bakan Tekin, “Şu ana kadar okullarımızda ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ancak vatandaşlarımızın güvenlik ihtiyacını göz önünde bulundurarak bu kararı aldık. Okul bahçeleri vatandaşların kullanımına açık olacak” ifadelerini kullandı. Eğitimde oluşabilecek herhangi bir aksamanın telafi edileceği de yetkililerce bildirildi.
ÜNİVERSİTELERDE DE EĞİTİM DURDURULDU
YÖK Başkanı Erol Özvar da deprem sonrası yükseköğretim kurumlarıyla ilgili alınan kararı kamuoyuyla paylaştı. Özvar, İstanbul’daki devlet ve vakıf üniversitelerinde Perşembe ve Cuma günleri eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verileceğini açıkladı. Öğrencilerin ve akademik personelin güvenliğini öncelikli gören bu kararın, gelişmelere göre yeniden değerlendirileceği belirtildi.
VATANDAŞLARA UYARI: TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYIN
Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmasını, güvenli alanlarda kalmaya devam etmelerini ve resmi kurumlardan yapılacak açıklamaları takip etmelerini istedi. AFAD ve ilgili kurumlar, şehir genelinde hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, uzmanlar İstanbul’un deprem gerçeğiyle yüzleşmeye devam ettiğine dikkat çekiyor.