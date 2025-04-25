'Pes' Dedirten Deprem Fırsatçılığı! Konut Fiyatları Uçtu

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, özellikle Ankara başta olmak üzere çevre illerde kiralık ve satılık konut fiyatlarında dikkat çekici artışlar yaşandı. Hem vatandaşlardan hem de sektör temsilcilerinden sert tepkiler geldi. Türkiye gazetesinden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) ve Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, fiyat artışlarını fırsatçılık olarak değerlendirdi ve ev sahiplerine sağduyulu davranma çağrısı yaptı.

Akçam, deprem gibi olağanüstü zamanlarda toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, insanların mağduriyetinden faydalanmaya çalışan ev sahiplerini sert sözlerle eleştirdi. Depremin hemen ardından başkentte konut fiyatlarında yüzde 8 ila 10 arasında yükseliş görüldüğünü ifade eden Akçam, bu tutumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Akçam, "Yaşanan felaketin ardından bazı ev sahiplerinin, vatandaşlarımızın zor durumlarından faydalanmaya çalıştığını üzülerek görüyoruz. Özellikle Ankara’da göç beklentisi nedeniyle kira ve satış fiyatlarında yapılan haksız artışlar bizleri derinden üzdü." dedi. Ayrıca, emlak danışmanlarının bu tür artışlara aracılık etmemesi gerektiğini belirterek, “Ev sahiplerinin toplumsal dayanışma ruhuna uygun hareket etmeleri büyük önem taşıyor. Fırsatçı ev sahipleri, emlak danışmanlarını aramasın.” diye konuştu.

Akçam, ev sahiplerine şu sözlerle seslendi:

"İnsanlık adına doğru bir tutum sergileyin, fırsatçılığı bir kenara bırakın. Deprem gibi olağanüstü bir dönemde fırsatçılıkla hareket etmek, toplumsal vicdanın kabul edeceği bir davranış değil. TEDB ve ATEM olarak, vatandaşlarımızın yanında olmaya ve adaleti sağlamak için bakanlığımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz."

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise yaptığı açıklamada, ilan sitelerindeki fiyat verilerinin titizlikle incelendiğini ve haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen kişi ve kurumlara idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi. Gürcan, olağanüstü durumlarda toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini belirterek, bu süreçte fırsatçılığa kesinlikle göz yumulmayacağını ifade etti.

DEPREM ÇANTASI FİYATLARI UÇTU

Öte yandan, sadece emlak piyasasında değil, deprem çantası ve çadır gibi ürünlerin fiyatlarında da fahiş artışlar yaşandı. E-ticaret sitelerinde 373 liradan satılan acil durum çantasının fiyatı 465 liraya çıkarken, 219 liralık ilk yardım setinin 389 liraya kadar yükseldiği görüldü. Çadır fiyatlarında da benzer şekilde artış yaşandığı ve bu durumun da Ticaret Bakanlığı’nın radarına girdiği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi