Geciken Hasat Sonunda Başladı! Yeni Rekor Oldu, Mayısa Kadar Sürecek

Türkiye’nin en erkenci patatesinin yetiştiği bölgelerden biri olan Adana’da, turfanda patatesin hasadı başladı. Ancak bu yılki ilk söküm, zirai donun etkisiyle 25 günlük bir gecikmeyle yapıldı.

Geciken Hasat Sonunda Başladı! Yeni Rekor Oldu, Mayısa Kadar Sürecek

Sabah erken saatlerde tarlalara gelen tarım işçileri, traktöre bağlı makinelerle toprak altından çıkardıkları patatesleri iriliklerine göre çuvallara doldurdu. Ayrıştırılan ürünler, kamyonlarla farklı illere gönderilerek sofralarda yerini almaya başladı. Tarlada kilogram fiyatı 20 TL’ye kadar ulaşan erkenci patates, üreticinin yüzünü güldürdü.

ZİRAİ DON HASADI 25 GÜN GECİKTİRDİ

Yüreğir ilçesine bağlı Esenler Mahallesi’nde patates tarlalarında incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Şubat ayında meydana gelen zirai donun, hasat sürecini olumsuz etkilediğini söyledi.

Geciken Hasat Sonunda Başladı! Yeni Rekor Oldu, Mayısa Kadar Sürecek - Resim : 1

Hasadın bu nedenle yaklaşık 25 gün geciktiğini belirten Kökçüoğlu, “Don sonrası çiftçilerimiz gerekli müdahaleleri yaptı. Bu çabanın karşılığını bugün tarlada alıyor olmamız memnuniyet verici. Don nedeniyle yüzde 20 oranında zarar tespiti yapılmıştı ancak sahada bu oranın yüzde 10-15 seviyelerinde kaldığını görüyoruz” dedi.

ADANA’DAN TÜRKİYE’YE TURFANDA PATATES

Adana’da tarımsal üretim planlaması kapsamında patates üretiminin sürdürüldüğünü vurgulayan Kökçüoğlu, bu yıl kent genelinde 70 bin dekar alanda üretim hedeflendiğini ifade etti. Yapılan saha çalışmaları sonucunda bu hedefin yakalandığını belirten Kökçüoğlu, “Ülkemizin ihtiyacı olan patatesi erkenci olarak Adana’dan, ardından da diğer illerden temin ederek arz sıkıntısı yaşanmayacağına inanıyoruz” dedi.

Geciken Hasat Sonunda Başladı! Yeni Rekor Oldu, Mayısa Kadar Sürecek - Resim : 2

TOHUMLUK ÜRETİMİ DE DEVAM EDİYOR

Adana’nın sadece sofralık ve sanayi tipi patates üretimiyle değil, Tufanbeyli ilçesinde yapılan tohumluk üretimiyle de dikkat çektiğini aktaran Kökçüoğlu, “Çiftçilerimiz üretmeye devam ediyor. Bu, ülke ekonomisine katkı açısından son derece değerli. Emek veren tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum” ifadelerini kullandı.

HASADIN MAYIS ORTASINA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Patates üreticilerinden Muzaffer Turgut ise hava koşulları nedeniyle hasadın geciktiğini ancak ürün veriminin iyi olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıl Adana genelinde 78 bin dekar alanda 318 bin ton patates üretimi gerçekleştirilmişti. Bu yılki hasadın ise Mayıs ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza VerilecekATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza VerilecekEkonomi

Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge ZorunluBakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge ZorunluEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Adana Hasat
Yatırımcılar Şokta, Altında Hızlı Düşüş Sürüyor Yatırımcılar Şokta, Altında Hızlı Düşüş Sürüyor
Dolar Güne Nasıl Başladı? Dolar Güne Nasıl Başladı?
Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı
2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor 2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor
ÇOK OKUNANLAR
ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var
İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük
Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu
AFAD Açıkladı: Kütahya'da Korkutan Deprem! Peş Peşe İki Kez Sallandı 6 Dakika Arayla İki Kez Sallandılar!
Pillerden Eski Telefonlara, Herkesin Elinde 24 Ayar Altın Bulunuyor: Yeni Yatırım Aracı Oldu Pillerden Eski Telefonlara, Herkesin Elinde 24 Ayar Altın Bulunuyor: Yeni Yatırım Aracı Oldu