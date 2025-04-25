Geciken Hasat Sonunda Başladı! Yeni Rekor Oldu, Mayısa Kadar Sürecek

Sabah erken saatlerde tarlalara gelen tarım işçileri, traktöre bağlı makinelerle toprak altından çıkardıkları patatesleri iriliklerine göre çuvallara doldurdu. Ayrıştırılan ürünler, kamyonlarla farklı illere gönderilerek sofralarda yerini almaya başladı. Tarlada kilogram fiyatı 20 TL’ye kadar ulaşan erkenci patates, üreticinin yüzünü güldürdü.

ZİRAİ DON HASADI 25 GÜN GECİKTİRDİ

Yüreğir ilçesine bağlı Esenler Mahallesi’nde patates tarlalarında incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Şubat ayında meydana gelen zirai donun, hasat sürecini olumsuz etkilediğini söyledi.

Hasadın bu nedenle yaklaşık 25 gün geciktiğini belirten Kökçüoğlu, “Don sonrası çiftçilerimiz gerekli müdahaleleri yaptı. Bu çabanın karşılığını bugün tarlada alıyor olmamız memnuniyet verici. Don nedeniyle yüzde 20 oranında zarar tespiti yapılmıştı ancak sahada bu oranın yüzde 10-15 seviyelerinde kaldığını görüyoruz” dedi.

ADANA’DAN TÜRKİYE’YE TURFANDA PATATES

Adana’da tarımsal üretim planlaması kapsamında patates üretiminin sürdürüldüğünü vurgulayan Kökçüoğlu, bu yıl kent genelinde 70 bin dekar alanda üretim hedeflendiğini ifade etti. Yapılan saha çalışmaları sonucunda bu hedefin yakalandığını belirten Kökçüoğlu, “Ülkemizin ihtiyacı olan patatesi erkenci olarak Adana’dan, ardından da diğer illerden temin ederek arz sıkıntısı yaşanmayacağına inanıyoruz” dedi.

TOHUMLUK ÜRETİMİ DE DEVAM EDİYOR

Adana’nın sadece sofralık ve sanayi tipi patates üretimiyle değil, Tufanbeyli ilçesinde yapılan tohumluk üretimiyle de dikkat çektiğini aktaran Kökçüoğlu, “Çiftçilerimiz üretmeye devam ediyor. Bu, ülke ekonomisine katkı açısından son derece değerli. Emek veren tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum” ifadelerini kullandı.

HASADIN MAYIS ORTASINA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Patates üreticilerinden Muzaffer Turgut ise hava koşulları nedeniyle hasadın geciktiğini ancak ürün veriminin iyi olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıl Adana genelinde 78 bin dekar alanda 318 bin ton patates üretimi gerçekleştirilmişti. Bu yılki hasadın ise Mayıs ayının ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA