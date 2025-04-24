İstanbul Depremi Sonrası Akıllarda Tek Soru: Bankalardaki Kiralık Kasalarda Altınlar Nasıl Geri Alınacak?

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından akıllarda pek çok soru belirdi. Depremin ardından maddi ve manevi değeri yüksek varlıklarını banka kasalarında saklayanlar "Kiralık kasalar depremde zarar görürse ne olur?" sorusunun cevabını merak etmeye başladı. Peki, depremde zarar gören banka şubelerinde kiralık kasalara ne olur? Kasadaki altın ve değerli eşyalar alınabilir mi? İşte detaylar...

Deprem sonrası şube binası hasar gören ya da yıkılan bankalarda bulunan kiralık kasaların durumu, hem güvenlik hem de erişim açısından belirsizlik yaratıyor. Türkiye’de birçok kişi altın, döviz, tapu, miras belgeleri ya da özel eşyalarını bankaların sunduğu kiralık kasa hizmetiyle muhafaza ediyor. Peki bu kasalar afet anlarında ne kadar güvenli?

BANKALARDAKİ KİRALIK KASALAR DEPREMDE KORUMA ALTINDA MI?

Bankalarda bulunan kasa odaları genellikle yangın ve hırsızlığa karşı dayanıklı sistemlerle donatılıyor. Ancak deprem ve sel gibi doğal afetlere karşı garanti veren net bir yasal güvence çoğu zaman bulunmuyor. Bankaların müşterileriyle yaptığı sözleşmelerde bu gibi durumlara karşı bazı hükümler yer alsa da, kasanın içeriği banka tarafından bilinmediği için olası zararların tespiti ve karşılanması yalnızca beyanla ve mahkeme süreciyle mümkün olabiliyor.

KİRALIK KASALARIN İÇİNDEKİNİ BANKA DEĞİL KASA SAHİBİ BİLİYOR

Kiralık kasalar çift anahtarlı bir sistemle çalışıyor. Bir anahtar müşteride, diğeri bankada bulunuyor. Kasa açıldığında banka görevlisi dışarı çıkıyor ve içeride ne olduğuna dair hiçbir kamera kaydı veya kayıt sistemi bulunmuyor. Dolayısıyla banka, kasanın içinde ne olduğunu bilmiyor ve olası bir kayıp durumunda sorumluluğu sınırlı oluyor.

DEPREMDEN SONRA BANKADAKİ KİRALIK KASAYA ERİŞİM MÜMKÜN MÜ?

Eski banka müfettişi, geçmiş yıllardaki deneyimlerine dayanarak kiralık kasaların özellikle vergi takibi ve mali denetimler sonrası daha da rağbet gördüğünü söylüyor. Deprem gibi afetlerde kasanın zarar görmesi durumunda, içinde ne olduğunu belgeleyebilen kişilerin hukuki hak arayışına gidebileceğini vurguluyor.

KİRALIK KASADAKİ ALTINLAR GERİ ALINABİLİR Mİ?

Kasa zarar görmediği sürece, bina güvenli hale getirildiğinde ve banka şubesi yeniden faaliyete geçtiğinde, müşteriler kendi anahtarlarıyla kasalarına erişebilir. Ancak hasar gören kasalardaki altın ve eşyalar için sigorta poliçesi yoksa zararın karşılanması mahkemeye taşınabilir.

Kaynak: Haber Merkezi