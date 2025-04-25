Dolar Güne Nasıl Başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar ve avro, 25 Nisan 2025 sabahına sınırlı yükselişle başladı. Dolar, 38,42 TL seviyesinden işlem görürken, euro ise 43,57 TL’den alıcı buluyor.

Piyasa açılışında dolar 38,4200 TL'den alınırken, satış fiyatı 38,4220 TL olarak belirlendi. Euroda ise alış 43,5750 TL, satış 43,5770 TL seviyesinde.

Dün kapanışta dolar 38,32 TL, euro ise 43,72 TL’den satılmıştı. Böylece dolar hafif yükselirken, euroda sınırlı bir geri çekilme gözlemlendi.

Kaynak: AA