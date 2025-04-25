Tarlasında Gözü Parlayan Taşa İlişti Yaklaşınca Gördüklerine İnanamadı! Tam 174 Milyar Lira Değerinde 150 Ton Altın Buldu

Fransa’nın Auvergne bölgesinde bir çiftçinin arazisinde, yaklaşık 4 milyar avro (yaklaşık 174,8 milyar lira) değerinde olduğu tahmin edilen 150 tondan fazla altın bulundu.

Son Güncelleme:
Tarlasında Gözü Parlayan Taşa İlişti Yaklaşınca Gördüklerine İnanamadı! Tam 174 Milyar Lira Değerinde 150 Ton Altın Buldu

Fransa’da çiftçi Michel Dupont, Auvergne bölgesindeki tarım arazisinde rastlantı sonucu yaptığı keşifle ülke gündemine oturdu. Tarlasında yaptığı basit bir kazı sırasında birkaç altın parçası bulan Dupont, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen jeologlar tarafından yapılan detaylı incelemede, toprak altında 150 tondan fazla altın rezervi olduğu ortaya çıkarıldı.

Tarlasında Gözü Parlayan Taşa İlişti Yaklaşınca Gördüklerine İnanamadı! Tam 174 Milyar Lira Değerinde 150 Ton Altın Buldu - Resim : 1

4 MİLYAR EURO DEĞERİNDE

Uzmanlar, bu altın yataklarının yaklaşık 4 milyar euro değerinde olduğunu tahmin ediyor. Keşif, Fransa’da son yıllarda yapılan en büyük altın buluntularından biri olarak kayıtlara geçti.

Tarlasında Gözü Parlayan Taşa İlişti Yaklaşınca Gördüklerine İnanamadı! Tam 174 Milyar Lira Değerinde 150 Ton Altın Buldu - Resim : 2

ÇIKARILMASINA İZİN VERİLMEDİ

Ancak resmi makamlar, bölgenin doğal yapısının korunması için çevresel etkilerin incelenmesini talep etti. Bu nedenle altının çıkarılmasına şu an için izin verilmedi. Fransa’da yer altı zenginliklerinin işletilmesi devlet kontrolünde yürütülüyor.

Ekonomistlere göre, bu altın rezervinin işletilmesi halinde bölge ekonomisine büyük bir canlılık kazandırılabilir ve yüzlerce kişiye iş imkanı sağlanabilir. Öte yandan çevre savunucuları, altın madenciliğinin doğaya vereceği zarar konusunda endişelerini dile getiriyor.

Yatırımcılar Şokta, Altında Hızlı Düşüş SürüyorYatırımcılar Şokta, Altında Hızlı Düşüş SürüyorEkonomi

Deprem Korkusu Sürüyor! İstanbullular Bu Gece de Dışarıda: 'Mezarlıkta, Tabutlarda Yaşıyoruz'Deprem Korkusu Sürüyor! İstanbullular Bu Gece de Dışarıda: 'Mezarlıkta, Tabutlarda Yaşıyoruz'Güncel

Etiketler
Altın Fransa Çiftçi
Son Güncelleme:
Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin Papatyaya Benzeyen Bu Bitki Bahçenize Büyük Tehdit! Görür Görmez Temizleyin
Lübnan'dan İsrail'e Çağrı! 5 Noktayı İşaret Etti Lübnan'dan İsrail'e Çağrı! 5 Noktayı İşaret Etti
İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda İstanbul’da Kaydedilen En Büyük Deprem Ne Zaman Yaşandı? Küçük Kıyamet’in İzleri Hâlâ Hafızalarda
ABD'den Yemen'in Saada Kentine 6 Hava Saldırısı ABD'den Yemen'in Saada Kentine 6 Hava Saldırısı
ÇOK OKUNANLAR
ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Ceza Verilecek ATM Başında Telefonu Eline Alan Şimdi Yandı! 20 Milyar TL Sonrası Harekete Geçildi, Rekor Cezası Var
İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük İsa Karakaş Duyurdu: Yeni Düzenleme Yolda Artık Cezası Çok Büyük
Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu Bakanlık Duyurdu: 81 İlde Altın Satışına Kısıtlama! Tamamen Yasaklandı, Artık Bu Belge Zorunlu
AFAD Açıkladı: Kütahya'da Korkutan Deprem! Peş Peşe İki Kez Sallandı 6 Dakika Arayla İki Kez Sallandılar!
Pillerden Eski Telefonlara, Herkesin Elinde 24 Ayar Altın Bulunuyor: Yeni Yatırım Aracı Oldu Pillerden Eski Telefonlara, Herkesin Elinde 24 Ayar Altın Bulunuyor: Yeni Yatırım Aracı Oldu