ABD'den Yemen'in Saada Kentine 6 Hava Saldırısı

Yemen'deki Husilere ait el-Mesire televizyonu, ABD ordusunun Saada'nın Sehlin bölgesindeki Al Selim beldesine 6 hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılar sonrası can kaybı ya da yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

ABD'DEN YEMEN'E HAVA SALDIRILARI

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Yemen'de 15 Mart sonrasında ABD'nin 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediği, birçoğu kadın ve çocuk olmak üzere 217 kişinin hayatını kaybettiği ve 436 Yemenlinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA