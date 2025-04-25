Deprem Korkusu Sürüyor! İstanbullular Bu Gece de Dışarıda: 'Mezarlıkta, Tabutlarda Yaşıyoruz'

İstanbul'da 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların yaşadığı korku ve tedirginlik sürüyor. Birçok kişi, deprem korkusuyla evlerine girmeyip geceyi de sokakta geçirmeyi tercih ediyor. Depremin 2. gününde çadırda kalan vatandaşlarda azalma görülürken, çadırda kalmaya devam edenler ise evlere girmeye korktuklarını dile getirdi.

'MEZARLIKTA YAŞIYORUZ'

Ailesiyle bahçede kurdukları çadırda kalan Serkan Özkan, "Çocuklarımız çok korktu, onun için buradayız. Binalarımız eski, yıpranmış. Büyüklerimize söylüyorum, bir an önce kentsel dönüşümün üstesinden gelsinler. Mezarlıkta, tabutlarda yaşıyoruz" diye konuştu.

'GİTTİĞİMİZ HER ŞEHİRDE DEPREM OLUYOR'

Mersin'de 6 Şubat depremine yakalandıklarını, depremden sonra ailesiyle İstanbul'a göç ettiğini söyleyen Mehmet Selim ise şöyle konuştu:

"Bugünü en azından rahat geçireceğiz. 1-2 gün burada kalmayı düşünüyoruz. Evimizde bir hasar, sıkıntı yok. Çocuklar daha önce Mersin'de depremi yaşadıkları için korktular. Gittiğimiz her şehirde deprem oluyor. İnşallah bir daha olmaz. Böyle bir seçenek vardı, değerlendirelim dedik."

DEPREME DUŞTA YAKALANDILAR

Deprem sonrası parkta kalmak için geldiklerini söyleyen Sait Erol, "Deprem olduktan 1-2 saat sonra geldik. Evimiz Yeşilpınar’da evimizde hasar yok fakat felaket sallandık. Ben biraz şanssızdım depreme duşta yakalandım. Deprem olduğundan beri burada kalıyoruz bir gece kaldık hava soğuk ama çok şikayetçi değilim" dedi.

'DUŞAKABİNE AYAĞIMI ATTIM VE...'

Depreme duş alırken yakalandığını söyleyen Ali Deşitoğlu, "Duşakabine ayağımı attım ve deprem oldu sonrasında hemen buraya geldik. Çadırımız yoktu babam sağolsun gitti çadır aldı. Bu gece 2 gün olacak fakat yapacak bir şey yok. Evlerimizde hasar yok fakat evlere girmeye korkuyoruz, temkinli olmak zorundayız. Bu geceyi de atlattıktan sonra artık evlere gireriz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

'GÖÇÜK ALTINDA KALMAK İSTEMİYORUZ'

Birkaç gün daha parkta kalacaklarını söyleyen Hayati Deşitoğlu ise, "Ben deprem anında çalışıyordum. Zemin kat olduğu için hissetmedim fakat herkes kaçıştığı için kaçtık. Çadır aldık ve dışarıda kaldık 2 gündür buradayız. Tedbirimizi aldık, göçük altında kalmak istemiyoruz. Birkaç gün daha kalabiliriz, çocuklar istemezse belki yarın dönebiliriz. Allah beterinden korusun diye dua ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA-İHA