Yatırımcılar Şokta, Altında Hızlı Düşüş Sürüyor

Piyasalar, küresel gelişmelerin gölgesinde yön arayışını sürdürüyor. Rekor seviyeleri gören altın, son iki günde düşüşe geçti. ABD-Çin gerilimine dair yumuşama sinyalleri ve Trump’ın açıklamaları, altına olan talebi azaltıyor. İşte 25 Nisan güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

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Yatırımcılar Şokta, Altında Hızlı Düşüş Sürüyor

Altın fiyatları son haftalardaki rekor yükselişin ardından düşüş eğilimine girdi. Ons altın, 3.502 dolarla ulaştığı tarihi zirveden uzaklaşarak, son iki günde değer kaybetmeye devam ediyor. ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminde yaşanan yumuşama sinyalleri ve ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları, yatırımcıların altına olan ilgisini azaltıyor.

Çin’in, ABD’den ithal edilen bazı ürünlerde uyguladığı yüzde 125'lik gümrük vergisini askıya almayı değerlendirmesi, piyasalardaki risk algısını azaltan en önemli gelişmelerden biri oldu. Bloomberg ve Çinli finans dergisi Caijing’in haberlerine göre, bu adım özellikle bazı sektörlerde yaşanan ekonomik baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor.

Yatırımcılar Şokta, Altında Hızlı Düşüş Sürüyor - Resim : 1

ONS ALTIN DÜŞTÜ

Bu gelişmelerin etkisiyle altının onsu dün 3.303 – 3.367 dolar aralığında dalgalandıktan sonra günü 3.349 dolardan kapattı. Bugün sabah saat 08.45 itibarıyla ons altın 3.313,43 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL kurundaki yükselişe rağmen ons altındaki düşüş, gram altını da baskılıyor. Gram altın dün 4.404 – 4.448 TL aralığında hareket ettikten sonra günü 4.128 TL’den kapattı. Yeni günde sabah seansında ise gram altın 4.098,38 TL’den alıcı buluyor.

Yatırımcılar Şokta, Altında Hızlı Düşüş Sürüyor - Resim : 2

ALTINDA SON DURUM

25 Nisan güncel altın fiyatları şöyle

Gram altın 4.098,38 TL
Çeyrek altın 6.848,00 TL
Yarım altın 13.695,00 TL
Cumhuriyet altını 27.284,00 TL
Gremse altın 67.977,97 TL
ONS altın 3.313,43

KAPALIÇARŞI İLE MAKAS AÇILIYOR

Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı resmi rakamların üzerinde seyretmeye devam ediyor. Resmi fiyatlar 4.098 TL seviyesindeyken, Kapalıçarşı’da gram altının satış fiyatı 4.202 TL’ye kadar çıktı. Böylece iki fiyat arasındaki fark 102 TL’ye ulaştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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