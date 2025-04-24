Lübnan'dan İsrail'e Çağrı! 5 Noktayı İşaret Etti

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo'yu başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda ağırladı.

Ülkenin güneyindeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Avn, İsrail'in çekildiği beldelerin tümünde Lübnan ordusunun konuşlanma sürecini bitirdiğini bildirdi.

Lübnan ordusunun güneydeki bölgelerde mayınları ve silahları temizleme çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Avn, "İsrail'in güneydeki 5 noktada sürdürdüğü işgalin en kısa sürede bitmesi gerekir. Güneydeki sınırlarda güven ve istikrarın sağlanmasıyla belde sakinlerinin geri dönmesi ancak böyle mümkün olur" dedi.

1702 SAYILI KARARI UYGULAYACAĞIZ

Hükümetin aldığı karar doğrultusunda güneyde görev yapacak 4 bin 500 ek askeri görevlendirme çalışmalarını sürdüğünü anlatan Avn, Lübnan ordusu ile UNIFIL'in işbirliğinde ülkenin güneyinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulayacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Avn, yurt dışı ziyaretlerinde Lübnan ordusunun güneyde güvenliği sağlamasına destek istediğini aktararak, dost ülkelerin bu talepleri olumlu karşıladıklarını aktardı.

Kaynak: AA