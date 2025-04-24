İsrail Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Önce Yaraladı Sonra Gözaltına Aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinin güneyinde bir araca ateş açıp yaraladıkları kişiyi gözaltına aldı.

İsrail Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Önce Yaraladı Sonra Gözaltına Aldı

Filistin Devlet Televizyonu, İsrail ordusuna bağlı Filistin plakalı bir araç kullanan özel bir birliğin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinin güneyindeki Kefr Sur beldesi yakınlarında bir aracı durdurarak, şoförüne ateş açtığını bildirdi.

İsrail güçleri olay yerine takviye askeri birlikler gönderdi. Tüm alanı kuşatan ve ambulans ekiplerinin yaralanan Filistinliye ulaşmasını engelleyen İsrail güçleri, yaralıyı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü.

BASKIN VE SALDIRILARDA ARTIŞ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 956 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

Kaynak: AA

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