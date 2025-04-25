Hindistan'dan Alınan Domates Tohumunda Ölümcül Tehlike: Apar Topar İade Edildi

Gıda güvenliğine ilişkin tüm dünyada endişeler sürerken, Türkiye’de de insan sağlığını tehlikeye atan ürünler bir bir imha edilmeye devam ediyor.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün son yaptığı duyuruya göre, İstanbul üzerinden havayolu ile Türkiye’ye girişi yapılmak istenen Hindistan menşeili 1.020 kilogram domates tohumunun iade edildiği bildirildi.

Açıklamaya göre, domates tohumlarına ilişkin incelemelerde, kahverengi meyve virüsünün bulaşmış olduğu tespit edildi. Söz konusu ürünlerin iade edildiği öğrenildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ülkemize havayolu ile girişi yapılmak istenen Hindistan menşeli 1.020 kg domates tohumu inspektörlerimizce yapılan kontroller ve alınan numunenin “Tomato brown rugose fruit vırus” (ToBRFV) ile bulaşık bulunmasından dolayı mahrecine iade edilmiştir” denildi.

📍İstanbul

🚫Ülkemize ✈️ havayolu ile girişi yapılmak istenen 🇮🇳 Hindistan menşeli 1️⃣.0️⃣2️⃣0️⃣kg 🍅 domates tohumu @inspektorler imizce yapılan kontroller ve alınan numunenin “Tomato brown rugose fruit vırus” (ToBRFV) ile bulaşık bulunmasından dolayı mahrecine iade edilmiştir.… — Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (@GidaveKontrolGM) April 24, 2025

Gıda güvenliği en önemli problemler arasında yer alırken, Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen ürünler de bir bir ya geri gönderiliyor ya da ürünler hakkında toplatma kararı veriliyordu. İlgili bildirimler, Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde yapılıyordu.

TOMATO BROWN RUGOSE FRUIT VIRUS NEDİR?

ToBRFV hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sitesinde şu bilgilere yer veriliyor:

ToBRFV ana konukçuları domates (Solanum lycopersicum) ve biber (Capsicum sp.) bitkileri olan yıkıcı bir virüstür. Petunya (Petunia hybrida) bitkisi ise virüsün simptomsuz konukçusudur. Yabancı ot türlerinden köpek üzümü (Solanum nigrum) ve sirken (Chenopodium murale) virüs için hastalık kaynağıdır. ToBRFV, enfekteli tohumlarla ve mekanik olarak konukçu bitkilere taşınır.

Virüs küçük yaralanmalar ile bitkiye giriş yapar ve bitki dokusunda çoğalır. Virüs çok kalıcıdır, herhangi bir konukçu bitki olmadan kıyafetlerde, bitki artıklarında, besin solüsyonlarında, toprakta, taşıma materyallerinde uzun bir süre hastalık yapma yeteneğini kaybetmeden kalabilir. ToBRFV etmeni, bombus arıları (Bombus terrestris) ile sağlıklı domates bitkilerine tozlaşma döneminde mekanik olarak taşınabilmektedir.