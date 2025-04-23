Burdur'da Tacizci Dehşeti: Evine Zorla Girdi, Üçüncü Kez Serbest Kaldı!

Burdur’un Gölhisar ilçesinde 61 yaşındaki Fatmana Aksoy’un evine kapıyı kırarak giren 53 yaşındaki İ.Ş., kadının oğlu tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Alkollü olduğu belirlenen şahsın, daha önce de benzer eylemler nedeniyle gözaltına alındığı ancak serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Tacizci erkek, üçüncü kez çıkarıldığı mahkemede de tutuklanmadı. Şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına mağdur aile tepki gösterdi.

KAPIYI KIRIP EVE GİRDİ

Olay, 4 Nisan günü saat 18.10 sıralarında Konak Mahallesi Demokrasi Caddesi’nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre 1.80 promil alkollü olan İ.Ş., 15 ABF 012 plakalı aracıyla Fatmana Aksoy’un evine geldi. Kapının açılmaması üzerine kilidi kırarak içeri giren İ.Ş., kadına “Karımı boşayıp seni alacağım” dedi. Büyük korku yaşayan Aksoy, kapıları kilitleyip evin penceresinden çatıya çıkarak oğlunu aradı.

Olay yerine hızla gelen oğlu Mustafa Aksoy, şahsı evin yatak odasında yakalayarak etkisiz hale getirdi ve 112’yi arayarak polise teslim etti.



Mustafa Aksoy koşarak eve geldi.

ÜÇÜNCÜ KEZ SERBEST KALDI

Gözaltına alınan İ.Ş., ifadesinde eve neden gittiğini hatırlamadığını öne sürdü. “Fatmana Aksoy’un oğlunu tanırım, alkollüydüm, beni arayıp çağırdığını duydum ama gerçekten çağırdı mı hatırlamıyorum” diyen şahıs suçsuz olduğunu iddia etti.

İ.Ş.’nin daha önce de Aksoy’un yakın çevresinde evi gözetlerken yakalandığı, o dönemde de “Fatmana Aksoy’la görüşmek istiyordum” diyerek serbest bırakıldığı öğrenildi.

Mustafa Aksoy, olay sonrası savcının tutuklama talebiyle İ.Ş.’yi mahkemeye sevk ettiğini ancak mahkemenin, “önceki olayın adli sonucu yok” gerekçesiyle serbest bırakma kararı verdiğini söyledi. Şüpheli, 16 Nisan ve 18 Nisan’da iki kez daha tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı, ancak her defasında adli kontrolle salıverildi.



Evin kapısını kırarak içeri giren İ.Ş., üçüncü kez serbest bırakıldı

'YATAK ODASINDA YAKALADIM'

Mustafa Aksoy yaşananları şöyle anlattı:

“Annem beni aradığında iş yerindeydim. Polis ekiplerini yönlendirip olay yerine koştum. Eve geldiğimde şahsı yatak odasında dolaşırken yakaladım. Bana saldırdı, bir arbede yaşandı. Annemi çatıda gördüm. Bu sırada 112’yi tekrar aramak istedim ama şahıs telefonu elimden aldı. Ardından onu yeniden etkisiz hale getirip polise teslim ettim.”

'ÖLÜNCE Mİ ADALET YERİNİ BULACAK?'

Olay sonrası büyük korku yaşayan Fatmana Aksoy ise şu ifadelerle tepkisini dile getirdi:

“Şahıs gündüz vakti evime girip beni tehdit etti. Daha önce de rahatsız etti, ben bu kişiyle hiçbir gönül bağı içinde olmadım. Ben ölünce mi tutuklanacak? Adalet istiyorum.”

Oğlu Mustafa Aksoy da, “Bu kişi alkollü şekilde annemin evine saldırdı, kapıları kırdı, tacizde bulundu. 2 dakika geç kalsaydım annemin başına neler gelecekti bilmiyorum. Tüm bunlar göz ardı edildi” diyerek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Olay anı ve şahsın aracının eve yaklaşması, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaynak: İHA