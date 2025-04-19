5 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Kanalda Bulundu

Olay, Oğulcuk Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan küçük Ali, bir süre sonra ortadan kayboldu. Çocuğun eve dönmemesi üzerine ailesi ve mahalle sakinleri çevrede arama yaptı ancak sonuç alınamayınca durum jandarmaya bildirildi.

Gece boyunca süren arama çalışmalarının ardından, Ali Bulut’un cansız bedeni mahalledeki tarımsal sulama kanalında bulundu. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Ali, gözyaşları arasında Oğulcuk Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA