Balıkesir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

Balıkesir'de kargo ve vergi parası adı altında dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheliler, yakalandı. 4 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

2 şahsın sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerce değerli eşyalarının gümrükte takıldığını söyleyerek, kargo parası ve vergi parası adı altında 1 milyon 285 bin TL dolandırıldıklarını polise bildirmeleri sonucunda çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgisi bulunan 6 şüpheli tespit etti.

Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı çalışma yürüten ekipler, şüphelileri gözaltına alırken sorguları sonrası adli makamlara sevk etti. E.K. isimli şüphelinin mağdurun 1 milyon 285 bin TL değerindeki mağduriyetini karşılama tedbiri ile adli kontrol şartı serbest kalırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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Balıkesir dolandırıcılık
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