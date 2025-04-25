İstanbul ve Kütahya'dan Sonra Karadeniz de Sallandı

Karadeniz'de 3.6 ve 2.9 büyüklüğünde peş peşe depremler geldiği bildirildi. İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları sürerken, sabah saatlerinde de vatandaşlar Kütahya'da depremle uyanmıştı.

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İstanbul ve Kütahya'dan Sonra Karadeniz de Sallandı

Türkiye’de 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yürekler ağızlara gelirken, bu kez Karadeniz’de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın yaptığı bildirime göre, bu depremin hemen ardından 2.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Sabah saatlerinde de Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, birkaç saat sonra kent 4.6 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı.

AFAD Açıkladı: Kütahya'da Korkutan Deprem! Peş Peşe İki Depremin Ardından Bir Deprem DahaAFAD Açıkladı: Kütahya'da Korkutan Deprem! Peş Peşe İki Depremin Ardından Bir Deprem DahaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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