İstanbul ve Kütahya'dan Sonra Karadeniz de Sallandı
Karadeniz'de 3.6 ve 2.9 büyüklüğünde peş peşe depremler geldiği bildirildi. İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları sürerken, sabah saatlerinde de vatandaşlar Kütahya'da depremle uyanmıştı.
Türkiye’de 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yürekler ağızlara gelirken, bu kez Karadeniz’de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Karadeniz
Tarih:2025-04-25
Saat:10:43:42 TSİ
Enlem:42.56694 N
Boylam:27.94972 E
Derinlik:14.06 km
Detay:https://t.co/BeBMixZe0j@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD’ın yaptığı bildirime göre, bu depremin hemen ardından 2.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Sabah saatlerinde de Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, birkaç saat sonra kent 4.6 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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