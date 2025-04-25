İstanbul ve Kütahya'dan Sonra Karadeniz de Sallandı

Türkiye’de 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yürekler ağızlara gelirken, bu kez Karadeniz’de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın yaptığı bildirime göre, bu depremin hemen ardından 2.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Sabah saatlerinde de Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, birkaç saat sonra kent 4.6 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi