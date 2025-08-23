TÜRKPATENT’e 'Bu Da Olmaz' Dedirtecek Başvuru! ‘AK Parti Sen Alnımız Ak’ Sloganına Kapılar Kapandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATEN) yapılan bir başvuru şaşkınlık yarattı. Kuruma , Ak parti sen alnımızı ak, kalbimizi pak, gönlümüzü hak ettin cumhur ittifakı recep tayyip erdoğan evet ak parti evet mhp” şeklinde yapılan bir “marka tescil başvurusu” dikkat çekti.

TÜRKPATENT BAŞVURUYU REDDETTİ

Nefes’in haberine göre, kapsamı oldukça geniş tutulan bu başvuruda, bilgisayar programları, elektronik yayınlar, sinema filmleri, diziler, video müzik klipleri, kitap, dergi ve gazete dahil basılı yayınları talep edildi. TÜRKPATENT bu talebi değerlendirerek, başvuruyu reddetti.

BAŞVURU NEDEN REDDEDİLDİ?

Kurumum bu tür başvuruları reddetme nedenleri arasında, “ayırt edici olamama”, “genel tanımlayıcı ifadeler içermesi” ya da “kamu düzenine uygun olmaması” gibi kriterler yer alıyor.

Kaynak: Nefes