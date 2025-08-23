Diyarbakır'da Arazi İçin Birbirlerini Öldürdüler... Can Kaybı Arttı

Türkiye'de sık sık kamuoyuna yangıyan arazi kavgalarına bir yenisi daha Diyarbakır'da eklendi. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, can kaybı sayısı 2'ye çıktı. Kanlı kavganın ardından 13 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da Arazi İçin Birbirlerini Öldürdüler... Can Kaybı Arttı
Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ölenlerin sayısı 2’ye çıktı, 13 şüpheli ise gözaltına alındı.

Dün Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu M.Ş. (46), M.A.Ş. (23), A.Ş, H.Ş, S.Ş. ve M.Ş. yaralanmıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.Ş, kurtarılamadı. Ağır yaralı olan M.A.Ş. de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sulama barajında, bomba arama köpeği "Yumru" da köy çevresinde arama yaptı. Ekipler, 8 ev, 5 araç ve sulama kanalında yaptıkları aramalarda 6 av tüfeği, 169 tabanca mermisi ve 26 fişek ele geçirdi.

Kaynak: İHA

