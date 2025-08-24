Prof. Dr. Bengi Başer'in Tartışma Yaratan Paylaşımı Yargıya Taşındı

Diyarbakır Barosu, sosyal medyada tartışma yaratan paylaşımı nedeniyle Prof. Dr. Bengi Başer hakkında suç duyurusunda bulundu. Baro, söz konusu paylaşımın nefret söylemi içerdiğini ve toplumun bir kesimini hedef aldığını kaydetti.

Diyarbakır Barosu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda 'insan alt türleri' ifadesini kullanan Prof. Dr. Bengi Başer hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile nefret suçu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Başer, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Sokak hayvanlarını yok etmek için harcadığınız enerjiyi, şu insan alt türlerini ıslah etmek için harcasanız ya!.."

BARO HAREKETE GEÇTİ

Diyarbakır Barosu, bu ifadelerin fiziksel görünüme dayalı olarak ayrımcılık ve aşağılama içerdiğini belirterek, Başer hakkında "nefret ve ayrımcılık" (TCK 122) ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" (TCK 216) suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Aynı zamanda, ilgili kişinin görevi ve mesleki sorumlulukları gereği etik ilkelere aykırı paylaşım nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na disiplin soruşturması başlatılması talebiyle resmi başvuru yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

