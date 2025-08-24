Prof. Dr. Bengi Başer'in Tartışma Yaratan Paylaşımı Yargıya Taşındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır Barosu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda 'insan alt türleri' ifadesini kullanan Prof. Dr. Bengi Başer hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile nefret suçu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Başer, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Sokak hayvanlarını yok etmek için harcadığınız enerjiyi, şu insan alt türlerini ıslah etmek için harcasanız ya!.."

📌Sokak hayvanlarını yok etmek için harcadığınız enerjiyi, şu insan alt türlerini islah etmek için harcasanız ya!..#KatliamYasasınaHayır pic.twitter.com/7xHPa6RJoQ — Prof. Dr. Bengi BAŞER (@bengibaser) August 24, 2025

BARO HAREKETE GEÇTİ

Diyarbakır Barosu, bu ifadelerin fiziksel görünüme dayalı olarak ayrımcılık ve aşağılama içerdiğini belirterek, Başer hakkında "nefret ve ayrımcılık" (TCK 122) ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" (TCK 216) suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Aynı zamanda, ilgili kişinin görevi ve mesleki sorumlulukları gereği etik ilkelere aykırı paylaşım nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na disiplin soruşturması başlatılması talebiyle resmi başvuru yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

