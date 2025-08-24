Kurye Kılığında Siteye Girdi, Eşini Ağır Yaraladı!

İstanbul Başakşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla göğsünden vuran şüpheli, olay yerinden kaçtı. Kurye kılığında siteye girdiği öğrenilen saldırgan, kaçamayacağını anlayınca silahı başına dayadı.

Kurye Kılığında Siteye Girdi, Eşini Ağır Yaraladı!
İstanbul Başakşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşini silahla göğsünden vuran şüpheli, olay yerinden kaçtı. Olay saat 16.00 sıralarında Bahçeşehir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir sitede meydana geldi.

Kurye kılığında siteye girdiği iddia edilen bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla göğsünden yaraladı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yarlaandığı belirlenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS GELİNCE SİLAHI BAŞINA DAYADI

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yerini kısa sürede tespit ederek, takibe başladı. Ekiplerden kaçamayacağını anlayan şüpheli, boş bir arazide silahı başına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye eğitimli müzakereci ve özel harekat polisleri sevk edildi. Polis ekiplerinin, şüpheliyi ikna ederek gözaltına aldıç

