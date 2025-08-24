Lisedeki Skandal Kural Listesine Soruşturma

Düzce’de bir okulun yayımladığı 18 maddelik skandal kural listesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Bazı ifadelerin amacı aştığı ve toplumda yanlış anlaşılmalara yol açtığı tespit edilmiştir" denildi.

Düzce’de bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi’nin yayımladığı skanda 18 maddelik okul kuralları listesiyle ilgili olarak Düzce Valiliği soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu listenin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde okul müdürlüğü tarafından velilere iletildiği, metnin genel amacının okul ortamında saygı ve güvenliği sağlamak olduğu belirtildi.

'İZİN VERİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "İlgili metinde yer alan kuralların, öğrencilerimizin birbirlerine ve okul ortamına saygılı olmalarını sağlamak, olası yanlış anlamaları önlemek ve güvenli bir eğitim ortamı oluşturmak amacıyla hazırlandığı görülmüştür. Ancak bazı ifadelerin bu amacı aştığı ve toplumda yanlış anlaşılmalara yol açtığı tespit edilmiştir.

Söz konusu metinde yer alan tartışmalı ifadeler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir şekilde öğrencilerimizi olumsuz etkileyecek uygulamaların kabul edilmesi ve buna izin verilmesi mümkün değildir."

NE TÜR MADDELER VARDI?

Tartışmalara neden olan 18 maddelik listede, kız öğrencilere yönelik ayrımcılıklar dikkat çekmişti. Listeye göre kız çocuğu serviste şoförün yanına oturamayacak, arka koltukta yer olmadığı durumda ön koltuk boş olsa da gerekirse ayakta gidecek. Listede ayrıca, "Kuzenim, kankim" demenin kabul edilmeyeceği vurgulanmıştı.

