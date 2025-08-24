Lisede Akılalmaz Kurallar: Kızlara Ön Koltuk Yasak, 'Kankim' Demek Suç!

Düzce'de bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi, 18 maddelik kurallar listesi yayınladı. Buna göre kızlar, serviste öne oturamayacak. Listede ayrıca, "Kuzenim, kankim" demenin kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Son Güncelleme:
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala Düzce'de bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi, okula kayıt yaptıracak olan öğrenciler için 18 maddelik kurallar listesi yayımladı.

Kız öğrencilere yönelik ayrımcılıklar dikkat çekti. Listeye göre kız çocuğu serviste şoförün yanına oturamayacak, arka koltukta yer olmadığı durumda ön koltuk boş olsa da gerekirse ayakta gidecek.

'SEVİYELİ İLETİŞİM' DAYATMASI

Maddeler arasında "Kız erkek ilişkilerinde seviyeli davranılacak. Bakıldığında yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek herhangi bir durumla karşılaşmak istemeyiz. Kuzenim, kankim, sekiz yıllık arkadaşım vs. gibi hiçbir gerekçe böyle bir durumda kabul edilemeyecek" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan beden eğitim dersi kıyafetlerine ilişkin de kuralların yer aldığı metinde, öğrencilerin tayt giymesine de izin verilmeyeceği belirtildi.

'ÇOCUKSU DAVRANIŞLAR'A DA YER YOKMUŞ!

Okul kurallarında öğrencilerin kantinde nasıl hareket edeceğine ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Buna göre kantinde kız erkek sırasına dikkat edilmesi ve öğrencilerin “kaynak” yapmaması, yapan olursa nöbetçi öğretmenlere ya da okul idaresine bu durumun bildirilmesi istendi.

Bir başka maddede ise öğrencilerden 'ortaokuldan kalan çocuksu davranışlara ya da şakalaşmaların dozuna' dikkat etmesi talep edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
