Para Yağmuru Değil Aşiret Düğünü! 19 Milyon Lira Takıldı, Paralar Valizlere Sığmadı

Kars’ın Digor Aşireti’ne bağlı Ağlamaz ailesinden Vahap Ağlamaz’ın kardeşi Tahir Ağlamaz ve Aslı Demir çifti Gebze’de gerçekleştirilen düğünü ağızları açık bıraktı. 5 binden fazla kişinin katıldığı düğünde, metrelerce uzayan halay zincirinin ardından aşiret geleneklerine uygun olarak takı masası da kuruldu.

VALİZLERE SIĞMADI

Takı takmak için davetlilerin adeta birbiriyle yarıştığı düğünde takılan para ve altınlar, ‘toy babaları’ adı verilen 15 kişiden fazla aile büyüğünün oturduğu masada sayıldı. Paralar iki büyük boy valize zor sığdı, gelin ve damada 19 milyon 800 bin lira nakit ile 5 kilo altın takıldı.

Düğüne aşiret liderlerinden milletvekillerine, STK ve dernek başkanlarından iş insanlarına kadar binlerce kişi katılım sağladı. Davetliler arasında AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler gibi isimler de yer aldı.

Damadın abisi Vahap Ağlamaz, “Türkiye’nin 81 ilinden ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerimiz oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.

Kaynak: DHA