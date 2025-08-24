Vicdanları Yaralayan Karar! Otizmli Çocuğa Saldırıya Taksitli Ceza

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Isparta'nın Bağlar Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda, İbrahim Halil Sökmen ve eşi Nurcan Sökmen, apartman dairesinde yaşadıkları evin sahibi Z.D. ile kapı önüne çöp atılması nedeniyle tartıştı.

İddiaya göre, Nurcan Sökmen’in, “Burada insan yaşıyor, bunu neden yaptınız” sözleriyle başlayan gerginlik, tarafların birbirinden şikayetçi olması sonucu polis müdahalesine kadar uzandı. Ancak bu noktadan sonra olay kontrolden çıktı. Z.D.’nin, polislerin gözetimi altındayken bir anda kendini kurtararak, Nurcan Sökmen’in kucağındaki 4 yaşındaki otizmli kızları Sinem Ece Sökmen’e saldırdığı öne sürüldü. Küçük çocuğun boğazını sıkan, ardından yere atarak tekmeleyen Z.D.'nin eylemleri, polis tutanaklarına geçti. Aile, hemen hastaneye giderek darp raporu aldı ve yasal yollara başvurdu.

TARTIŞMA KISA SÜREDE ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Yaşanan olayla ilgili olarak baba İbrahim Halil Sökmen, süreci anlattı. O gün eşiyle birlikte dışarıya çıktıklarını belirten Sökmen, döndüklerinde apartmanda temizlik yapıldığını ancak tüm çöplerin sadece kendi kapılarının önüne yığıldığını fark ettiklerini söyledi. Sökmen olayı şu sözlerle anlattı: "Eşim, ev sahibinin kızına 'Bu pislik buraya atılır mı? Burada insan oturuyor' dediğinde tartışma başladı. Ben de durumu ev sahibinin eşine bildirdim, ev sahibinin eşi 'Gerekirse ben temizlerim' dedikten sonra olay daha büyüdü.”

Daha önce sabıkası bulunduğunu söyleyen baba Sökmen, yeniden ceza alıp ailesinden ayrı kalmak istemediği için olaya müdahil olmadığını, bunun yerine hemen polis çağırdığını belirtti.

“KIZIMIN BOĞAZINI TUTTU VE YERE ATIP DEFALARCA TEKMELEDİ”

Polislerin gelmesinin ardından taraflar dışarı çıkarıldı. Ancak iddiaya göre, Z.D. polislerin elinden sıyrılarak Nurcan Sökmen’in yanına koştu. Baba Sökmen yaşananları şöyle anlattı: “Bir eliyle eşimin saçını, diğer eliyle kızımın boğazını tuttu. Kızım yere düştü ve yerde defalarca tekmelendi. Düşmenin etkisiyle kızımın gözünün altında hâlâ bir iz bulunuyor. Olay sonrası kızımıza darp raporu aldık ve konuyu mahkemeye taşıdık. Kızım otizm hastası olaydan önce biraz konuşabiliyordu ama şimdi konuşmuyor. Mahkemede ilk davada basit yargılama usulüyle sınırlı bir para cezası verildi. Biz bu karara itiraz ettik. Son duruşmada sanık mahkemede parmağıyla kızımı işaret ederek 'benim bu çocukla bir derdim yok, bunun annesiyle problemim var' dedi. Buna rağmen mahkeme kararı 11 bin 200 lira cezayı 12 ay boyunca aylık bin lira ödeme şeklinde verildi.”

TAKSİTLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Olayın ardından küçük kızlarına darp raporu aldıran aile, konuyu yargıya taşıdı. Ancak yaklaşık bir yıl süren dava sonucunda, Z.D. hakkında sadece 11 bin 200 lira para cezası verildi. Bu cezanın da aylık bin lira taksitle ödenmesine karar verildi. Bu karar, Sökmen ailesini derinden yaraladı.

“KIZIMIN CANININ BEDELİ 11 BİN LİRA MI?”

Karara tepki gösteren İbrahim Halil Sökmen, mahkeme sürecinde yaşananlara şu sözlerle isyan etti: "Biz araba mı alıyoruz ya da buzdolabı mı alıyoruz? Kızımın canının bedeli 11 bin lira mı" diyerek sitem eden baba Sökmen, "Olay sonrası kızımın göz altındaki izi geçti, kızımın kalıtsal bir rahatsızlığı da olabilirdi. Şu anda hiç konuşamıyor. Mahkeme esnasında hakime hanım, 'bu çocuk otizm hastası, adli tıptan bir rapor çıkarın ve dosyaya ekleyin' demedi. Ceza nasıl belirlendi, anlayamadım. Fiile konu olan kadın sürekli 'ben Ispartalıyım, bana hiçbir şey olmaz, para cezası verilir' diyordu ve gerçekten öyle oldu."

‘ADALET BEKLİYORUM’

Baba Sökmen, verilen cezanın yetersiz olduğunu ve kızının engelli raporunun dikkate alınmadığını iddia ederek davayı istinaf yoluna taşıyamadıklarını ifade etti. Sökmen, “Tekrar söylüyorum, bir çocuğun canının bedeli bu kadar olmamalı. Devletimizden adalet bekliyorum. Kızım ve eşim için koruma talep ediyorum ve en kısa sürede adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ben para pul hiçbir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.

