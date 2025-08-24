Minik Hilal’in Yüzünü Güldüren Ziyaret… Bahçeli'yle Buluştu, Bozkurt Selamı Verdi

3,5 yaşında olan Hilal Pehlivan’ın en büyük hayali gerçek oldu. 'Devlet Dede' diye seslendiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmek isteyen minik Hilal, ailesiyle birlikte Ankara’ya giderek Bahçeli’yle buluştu.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Aydın’daki isimlerinden, önceki dönem MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan’ın küçük kızı Hilal’in en büyük hayali gerçek oldu. Henüz 3,5 yaşında olan Hilal Pehlivan, uzun süredir “Devlet Dede” diye seslendiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmek istiyordu. Bu arzusu ailesi tarafından karşılık buldu ve Hilal, Aydın’dan Ankara’ya götürülerek Bahçeli ile bir araya geldi. Küçük Hilal, Bahçeli’nin elini öpüp Bozkurt selamı verdi.

Kızlarının bu özel anını yaşamasına vesile olmanın mutluluğunu paylaşan anne Gizem Pehlivan ve baba Burak Pehlivan, Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti.

Minik Hilal’in Yüzünü Güldüren Ziyaret… Bahçeli'yle Buluştu, Bozkurt Selamı Verdi - Resim : 1

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Ziyarete dair bir açıklama yapan Burak Pehlivan, duygularını “Milliyetçi-Ülkücü Hareket Ailemizin büyüğü, Türkmen Beyimiz, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’i, kıymetli eşim Gizem Hanım ve minik kızçemiz Hilal ile birlikte makamında ziyaret etmenin onurunu yaşadık. Kızımız Hilal’in en büyük arzusu Liderimiz Devlet Dedesi’nin elini öpmekti. Kızımızla birlikte çok mutlu olduk. Allah, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’ye sağlık, sıhhat ve uzun ömür verip başımızdan eksik etmesin” sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: İHA

