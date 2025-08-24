İstanbul Boğazı'nda Tarihi Anlar... TCG Anadolu'dan Geçiş Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gemileri Selamladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan geçit töreni, Türk donanmasının gurur kaynağı gemileriyle İstanbul Boğazı'nda tarihi bir ana sahne oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası olan Savarona yatı da törende yer aldı.

Sabahın erken saatlerinde, Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı’ndan ayrılarak Karadeniz açıklarına doğru hareket etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen etkinlik için hazırlıklar bu saatlerde başladı.

16.40 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DONANMAYI SELAMLADI

Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden izleyerek gemileri selamladı.

TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis’in yer aldığı geçiş, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamlama sırasında eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Gemilerden 21 pare top atışı yapıldı, mürettebat çimariva ile selam verdi. Erdoğan, TCG Anadolu’daki Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile telefonla görüştü.

📍Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlenen geçit törenini Dolmabahçe’den takip etti



🔴TCG Anadolu, TCG Savarona ve diğer donanma gemileri İstanbul Boğazı’nda geçiş yaptı



📌Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamlama sırasında Emine Erdoğan da eşlik etti. https://t.co/lzFVDNYvqf pic.twitter.com/tk5xMUsDNv — Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 24, 2025

15.30 DENİZDE GÖVDE GÖSTERİSİ

Geçitte TCG Anadolu’nun yanı sıra; TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı gibi seçkin donanma unsurları yer aldı.

Restore edilerek denizlere dönen Atatürk’ün yatı TCG Savarona da bu tarihi anın başrol oyuncularından biri oldu.

15.20 TARİHİ GEÇİT RESMEN BAŞLADI

İstanbul Boğazı, saat 15.20 itibarıyla eşsiz bir manzaraya ev sahipliği yaptı. Geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayarak Boğaz boyunca devam etti. Yerli ve milli imkanlarla üretilen gemiler görkemli bir şekilde İstanbul’u selamladı.

15.45 DONANMA BOĞAZA YÖNELDİ

Karadeniz açıklarında geçit için pozisyon alan TCG Anadolu ve beraberindeki savaş gemileri, saat 14.45 sularında İstanbul Boğazı'na doğru seyre başladı. Törende yer almak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de TCG Anadolu’ya katıldı.

Kaynak: AA