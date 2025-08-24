İstanbul Boğazı'nda Tarihi Anlar... TCG Anadolu'dan Geçiş Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gemileri Selamladı

Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında İstanbul Boğazı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan geçit töreninde, TCG Anadolu ve Savarona'nın da yer aldığı donanma unsurları görkemli bir geçiş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, töreni Dolmabahçe’den izleyip donanmayı selamladı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan geçit töreni, Türk donanmasının gurur kaynağı gemileriyle İstanbul Boğazı'nda tarihi bir ana sahne oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası olan Savarona yatı da törende yer aldı.

İstanbul Boğazı'nda Tarihi Anlar... TCG Anadolu'dan Geçiş Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gemileri Selamladı - Resim : 1

Sabahın erken saatlerinde, Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı’ndan ayrılarak Karadeniz açıklarına doğru hareket etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen etkinlik için hazırlıklar bu saatlerde başladı.

İstanbul Boğazı'nda Tarihi Anlar... TCG Anadolu'dan Geçiş Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gemileri Selamladı - Resim : 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DONANMAYI SELAMLADI

Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden izleyerek gemileri selamladı.

TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis’in yer aldığı geçiş, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamlama sırasında eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Gemilerden 21 pare top atışı yapıldı, mürettebat çimariva ile selam verdi. Erdoğan, TCG Anadolu’daki Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile telefonla görüştü.

DENİZDE GÖVDE GÖSTERİSİ

Geçitte TCG Anadolu’nun yanı sıra; TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı gibi seçkin donanma unsurları yer aldı.

Restore edilerek denizlere dönen Atatürk’ün yatı TCG Savarona da bu tarihi anın başrol oyuncularından biri oldu.

İstanbul Boğazı'nda Tarihi Anlar... TCG Anadolu'dan Geçiş Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gemileri Selamladı - Resim : 3

TARİHİ GEÇİT RESMEN BAŞLADI

İstanbul Boğazı, saat 15.20 itibarıyla eşsiz bir manzaraya ev sahipliği yaptı. Geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayarak Boğaz boyunca devam etti. Yerli ve milli imkanlarla üretilen gemiler görkemli bir şekilde İstanbul’u selamladı.

İstanbul Boğazı'nda Tarihi Anlar... TCG Anadolu'dan Geçiş Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gemileri Selamladı - Resim : 4

DONANMA BOĞAZA YÖNELDİ

Karadeniz açıklarında geçit için pozisyon alan TCG Anadolu ve beraberindeki savaş gemileri, saat 14.45 sularında İstanbul Boğazı'na doğru seyre başladı. Törende yer almak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de TCG Anadolu’ya katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Teknofest
Son Güncelleme:
Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'ye Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Saat Verildi, Sağanak Yağış Geliyor! Şemsiyesiz Dışarı Çıkmayın Saat Verildi, Sağanak Yağış Geliyor
Altın Alacaklar Dikkat! İslam Memiş Üstüne Basa Basa Uyardı: Tüm Paranız Çöp Olabilir Altın Alacaklar Dikkat!
Minik Hilal’in Yüzünü Güldüren Ziyaret… Bahçeli'yle Buluştu, Bozkurt Selamı Verdi Minik Hilal’in ‘Devlet Bahçeli’ Hayali Gerçek Oldu
Vicdanları Yaralayan Karar! Otizmli Çocuğa Saldırıya Taksitli Ceza Vicdanları Yaralayan Karar! Otizmli Çocuğa Saldırıya Taksitli Ceza
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Gündeş'in Unutulmaz Aşkıydı: Berke Hürcan'ın Son Hali Şoke Etti! Yıllar Onu Teğet Geçmiş, Bakın Şimdi Ne Yapıyor! Unutulmaz Aşkıydı, Bakın Şimdi Ne Yapıyor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak! O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak
Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Dursun Özbek 2003'lü Yıldız Orta Sahaya İmzayı Attırdı: Okan Buruk'un Prensi Olacak Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu
AKP'nin Kararı Belli Oldu: Öcalan'a Af mı Geliyor? Öcalan'a Af mı Geliyor?
Sosyetenin Gözde Çiftiydi... Türkiye'nin Konuştuğu Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çifti Ayrıldı mı? Son Hamleleri Gündeme Bomba Gibi Düştü Son Hamleleri Gündeme Bomba Gibi Düştü