MHP Lideri Bahçeli Talimatı Vermişti: Cemevi İçin Özel Türkü Hazırlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yapılan Hacıbektaş-ı Veli Horasan Erenleri Kültür ve Cemevi Külliyesi'ne ithafen "Canların Türküsü" bestelendi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bahçeli'nin Hacıbektaş'ta hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi'ne ithafen hazırlanan "Canların Türküsü"nün sözlerini Canfer Balçık yazdı, müziğini İsmail Altunsaray besteledi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ İSTEMİŞTİ: ELİF BUSE DOĞAN SESLENDİRDİ

Düzenlemesini İsmail Altunsaray ve Göksel Kamçı'nın yaptığı türküyü, sanatçı Elif Buse Doğan seslendirdi.

'AYNI GÖNÜLDE BULUŞANLARIN TÜRKÜSÜ'

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP Genel Başkanımızın, Hacıbektaş’ta hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi’ne ithafen kaleme alınan bu türkü, Alevi–Sünni kardeşliğini, milli birliği ve canların ortak yüreğini anlatıyor. Bu eser, aynı sofrada, aynı gönülde buluşanların türküsüdür" ifadelerini kullandı.

"Canların Türküsü" adlı eserin sözleri şöyle:

"Durudur dilimiz, kırk kapı açar/ El ele verince kalmayız naçar/ Her can vatan için serinden geçer/ Bengi bir vatanın bekçileriyiz/ Canlardan mirastır bu ülke bize/ Canımız fedadır Türkiye'mize/ Birken bin oluruz, gerek yok söze/ Nice yüzyılların öncüleriyiz/ Bağlıyız hem vatan, hem Ehl-i Beyt'e/ Bu mübarek mülke, Cumhuriyet'e/ Düşmeyiz zillete ya da gaflete / İki Mustafa'nın izcileriyiz/ Aynıdır yönümüz, kıblegahımız/ Şaşmaz terazimiz, yok tamahımız/ Hep doğruya doğru güzergahımız/ Hakk'ın adaletin gözcüleriyiz/ İnsanoğlu yazar kökte, künyede/ Ayrışmaya yer yok, sağlam bünyede/ Hak bizi gözetsin iki dünyada/ Bektaş-ı Veli'nin elçileriyiz (Ay ile Güneş'in elçileriyiz.)

Kaynak: AA

Etiketler
Devlet Bahçeli
Son Güncelleme:
Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Dursun Özbek 2003'lü Yıldız Orta Sahaya İmzayı Attırdı: Okan Buruk'un Prensi Olacak Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu
Para Yağmuru Değil Aşiret Düğünü! 19 Milyon Lira Takıldı, Paralar Valizlere Sığmadı Para Yağmuru Değil Aşiret Düğünü!
Sadece Bir Tablet Yetiyor! Saçlar 5 Gün Boyunca Ne Yağlanıyor Ne Kir Tutuyor Sadece Bir Tablet Yetiyor! Saçlar 5 Gün Boyunca Ne Yağlanıyor Ne Kir Tutuyor
İstanbul Boğazı'nda Tarihi Anlar... TCG Anadolu'dan Geçiş Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gemileri Selamladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Donanmayı Selamladı
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Gündeş'in Unutulmaz Aşkıydı: Berke Hürcan'ın Son Hali Şoke Etti! Yıllar Onu Teğet Geçmiş, Bakın Şimdi Ne Yapıyor! Unutulmaz Aşkıydı, Bakın Şimdi Ne Yapıyor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak! O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak
Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Dursun Özbek 2003'lü Yıldız Orta Sahaya İmzayı Attırdı: Okan Buruk'un Prensi Olacak Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu
AKP'nin Kararı Belli Oldu: Öcalan'a Af mı Geliyor? Öcalan'a Af mı Geliyor?
Sosyetenin Gözde Çiftiydi... Türkiye'nin Konuştuğu Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çifti Ayrıldı mı? Son Hamleleri Gündeme Bomba Gibi Düştü Son Hamleleri Gündeme Bomba Gibi Düştü