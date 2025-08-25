Görüntüler Tepki Çekmişti... Aşırı Hız Yapan Bakan Uraloğlu'na Trafik Cezası: 'Kendimi İhbar Etmiş Oldum'
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Ankara-Niğde Otoyolu’nda otomobil kullanırken çekilen bir video paylaştı. Görüntülerde 225 kilometre hız yaptığı tespit edilen Bakan’a 9 bin 267 lira ceza kesildi. Uraloğlu, “Kendimi ihbar etmiş oldum” diyerek ceza makbuzunu da paylaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nda direksiyon başında çekilen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. “Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası” notuyla yayımlanan görüntülerde Bakan Uraloğlu’nun aracının 225 kilometre hıza ulaştığı görüldü. Videoyu gören çok sayıda vatandaş, "Bakan bile hız sınırlarına uymuyor" diyerek bakana ceza yazılması gerektiğini söyledi.
Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… 📹🎶— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025
Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/iGToOlTpfD
'KENDİMİ İHBAR ETMİŞ OLDUM'
Paylaşımın ardından bir açıklama daha yapan Uraloğlu, hız sınırını aştığını kabul ederek, “Kendimi ihbar etmiş oldum” ifadelerini kullandı. Jandarma ekiplerinin cezai işlem uyguladığını belirten Bakan, 9 bin 267 liralık trafik cezası makbuzunu da kamuoyu ile paylaştı.
Uraloğlu açıklamasında, “Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağım.” ifadelerine yer verdi.
Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025
Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur.
Otoyol Jandarmamız… https://t.co/RRTv7lYfIe pic.twitter.com/A9bkUeKSPS
