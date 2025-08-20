Kesin Olarak Duyuruldu: NATO Zirvesi 2026'da Ankara'da Yapılacak

NATO, 2026 Liderler Zirvesi’nin Ankara’da yapılacağını açıkladı. Zirve, 7-8 Temmuz 2026’da Beştepe Külliyesi’nde dünya liderlerini buluşturacak. Türkiye, 2004’ten sonra ikinci kez NATO zirvesine ev sahipliği yapacak.

Son Güncelleme:
Kesin Olarak Duyuruldu: NATO Zirvesi 2026'da Ankara'da Yapılacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

NATO, 2026 Liderler Zirvesi’nin Türkiye’de yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre zirve, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’daki Beştepe Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’ye bu önemli toplantıya ev sahipliği yapacağı için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, ortak güvenliğimiz için paha biçilemez katkılar sağlayarak 70 yılı aşkın süredir güçlü bir NATO üyesi oldu” ifadelerini kullandı. Rutte, zirvede ittifakın daha güçlü, adil ve etkili bir yapıya kavuşturulmasının ele alınacağını belirtti. Ayrıca, NATO’nun güvenliğe yönelik kritik tehdit ve meydan okumalara karşı hazırlıklı olması için liderlerin ortak adımlar atacağını vurguladı.

2004'TEN SONRA İKİNCİ KEZ

Türkiye, 2004 yılında İstanbul’da düzenlenen zirvenin ardından ikinci kez NATO Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nato Genel Sekreteri Rutte'den Kritik GörüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan ile Nato Genel Sekreteri Rutte'den Kritik GörüşmeSiyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Sekreteri ile Kritik Temas! Telefonda GörüştülerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Sekreteri ile Kritik Temas! Telefonda GörüştülerGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
NATO
Son Güncelleme:
Bakanlık Duyurdu: Fenomen Hesaplara Erişim Engeli Fenomen Hesaplara Erişim Engeli
Zorlu Benfica Maçı Öncesi Jose Mourinho’dan Kritik Kadro Kararı! Yıldız Oyuncu Kulübeye Çekildi: İşte Fenerbahçe’nin ilk 11’i… Mourinho’dan Kritik Kadro Kararı
Milyonlarca Kişiye Kritik Uyarı: Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek, Hemen Kontrol Edin Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek
Munzur Üniversitesi’nde 'Sahte Ünvan' Skandalı! Rektörün Eşi 'Koordinatör' Oldu, Paranın Döndüğü Birimin Başına Getirildi... Munzur Üniversitesi’nde 'Sahte Ünvan' Skandalı!
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Beşik Gibi! 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Daha Balıkesir Beşik Gibi! Yine Deprem Oldu
Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu! Özcan Deniz’in Eski Eşi Hakkında Kardeşi Ercan Deniz’den Bomba İtiraf: Hamileliğine İnanmayıp… Deniz Ailesinde DNA Testi Kaosu
Bakanlık Duyurdu: Fenomen Hesaplara Erişim Engeli Fenomen Hesaplara Erişim Engeli
Gözaltına Alınmıştı... Ünlülerin Kuyumcusu 'Ersan Diamond' Sessizliğini Bozdu: 'Mafya Üyesi Değilim, Düşman Kazandım' Ünlülerin Kuyumcusu 'Ersan Diamond' Sessizliğini Bozdu
Milyonlarca Kişiye Kritik Uyarı: Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek, Hemen Kontrol Edin Bankalar Maaşlarınıza Bloke Koyabilecek