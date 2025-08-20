Kesin Olarak Duyuruldu: NATO Zirvesi 2026'da Ankara'da Yapılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

NATO, 2026 Liderler Zirvesi’nin Türkiye’de yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre zirve, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’daki Beştepe Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’ye bu önemli toplantıya ev sahipliği yapacağı için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, ortak güvenliğimiz için paha biçilemez katkılar sağlayarak 70 yılı aşkın süredir güçlü bir NATO üyesi oldu” ifadelerini kullandı. Rutte, zirvede ittifakın daha güçlü, adil ve etkili bir yapıya kavuşturulmasının ele alınacağını belirtti. Ayrıca, NATO’nun güvenliğe yönelik kritik tehdit ve meydan okumalara karşı hazırlıklı olması için liderlerin ortak adımlar atacağını vurguladı.

📣 Türkiye to host 2026 #NATOSummit in Ankara @SecGenNATO Mark Rutte announced that the next #NATOSummit will be held on 7 and 8 July 2026 at the Beştepe Presidential Compound (Külliye) in Ankara, Türkiye 🇹🇷 — NATO (@NATO) August 20, 2025

2004'TEN SONRA İKİNCİ KEZ

Türkiye, 2004 yılında İstanbul’da düzenlenen zirvenin ardından ikinci kez NATO Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak.

