Munzur Üniversitesi’nde 'Sahte Ünvan' Skandalı! Rektörün Eşi 'Koordinatör' Oldu, Paranın Döndüğü Birimin Başına Getirildi...

Türkiye’de sahte diploma tartışmaları gündemdeki yerini korurken, Munzur Üniversitesi’nde bu kez “sahte ünvan” skandalı ortaya çıktı. Nefes'ten Tarık Işık'ın haberine göre, Rektör Prof. Dr. Kenan Peker’in Fırat Üniversitesi kadrosunda görevli eşi Ayşe Esra Peker, kendi talebiyle 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi kapsamında Munzur Üniversitesi’ne görevlendirildi. Ancak bu madde yalnızca “ders verme ve akademik katkı” için kullanılabiliyor.



Ayşe Esra Peker

EŞİNİ KOORDİNATÖR YAPTI

Rektör, eşi için mevzuatta yeri bulunmayan “Sosyal Tesisler Koordinatörü” ünvanını oluşturdu. YÖK kayıtlarında, üniversite teşkilat şemasında ve kadro sisteminde yer almayan bu ünvanın hukuki, mali veya idari bir dayanağı da bulunmuyor. Bu koordinatörlük, üniversitenin Sosyal Tesisler Yönergesi'nde de yer almıyor.

Ayşe Esra Peker’in görevlendirildiği Sosyal Tesisler birimi ise doğrudan nakit akışının ve hizmet alımlarının yapıldığı kritik bir alan. Oda kiralarının toplanması, konaklama gelirlerinin kaydedilmesi ve ödemelerin yürütülmesi Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü’nün sorumluluğunda.



Ayşe Esra Peker’in paylaşımı tepki çekti.

PAYLAŞIM YAPTI

Skandalı büyüten bir diğer unsur ise Ayşe Esra Peker’in sosyal medya paylaşımı oldu. Peker, WhatsApp durumunda Athena’nın “Yorulmak Olmaz” şarkısıyla hazırladığı bir videoda, üniversiteye ait belgelerin masa, dolap ve yazıcı üzerine serildiği görüntüleri “Düzen bizden sorulur” notuyla paylaştı.

