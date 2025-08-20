Bakanlık Duyurdu: Yüksek Takipçili 30 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına karşı yeni bir adım attı. Sosyal medya üzerinde yapılan incelemelerde, kullanıcıları yasa dışı sitelere yönlendirdiği belirlenen ve geniş takipçi kitlesine sahip 30 hesap hakkında erişim engeli kararı alındı.

KUMARA TEŞVİK EDEN HESAPLAR KAPATILDI

Bakanlığın açıklamasına göre, Reklam Kurulu’nun 14 Ağustos 2025 tarihli toplantısında yasa dışı bahis ve kumar içerikleri detaylı şekilde değerlendirildi. İncelemeler sonucunda, canlı bahis ve kumara teşvik eden içerikler paylaşan hesapların kapatılmasına ve sorumlular hakkında adli mercilere başvurulmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir.”

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’ndan Kararlı Mücadele: Yasa Dışı Bahis ve Kumar Reklamı Yaptığı Tespit Edilen 30 Yüksek Takipçili Sosyal Medya Hesabına Erişim Engellendi



(20.08.2025) pic.twitter.com/TgxdSe75rT — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) August 20, 2025

