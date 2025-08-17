Bakanlıktan Okula Dönüş Alarmı... Kırtasiye Ürünleri Denetimde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul alışverişi hız kazanırken, Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Özellikle çocukların sağlığını tehdit edebilecek güvensiz ürünlerin piyasaya ulaşmasını engellemek amacıyla ülke genelinde denetimler artırıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çocukların sağlık ve güvenliğini riske atabilecek ürünlere karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Denetimlerin, 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda sürdürüldüğü kaydedildi.

DENETİM SADECE PERAKENDE SATIŞTA DEĞİL

Açıklamada, denetimlerin yalnızca perakende satış noktalarıyla sınırlı kalmadığı; imalatçı, ithalatçı ve toptancı düzeyinde de yoğun olarak sürdürüldüğü ifade edildi. Riskli ürünler, akredite laboratuvarlarda test ediliyor. Ürünlerin içerikleri, kullanımı kısıtlanmış kimyasal maddeler açısından analiz ediliyor. Ayrıca, çocukların fiziksel güvenliğini tehdit edebilecek küçük parça, bağcık, kordon gibi unsurlar da inceleniyor. Etiket ve bilgilendirme kontrolleri de bu sürecin bir parçası olarak yürütülüyor.

GÜVENSİZ ÜRÜNLER DUYURULACAK

"Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler piyasadan toplatılacak" denilen açıklamada, bu ürünlerin guvensizurun.ticaret.gov.tr adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Güvensiz ürünlerin "Sağlığa zararlı madde içermez" gibi ifadelerle tanıtımının yapıldığının tespiti halindeyse Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu devreye girecek ve inceleme başlatacak. Ürünleri piyasaya süren firmalara idari para cezası uygulanacağı da bildirildi.

FİYATLAR DA MERCEK ALTINDA

Açıklamanın devamında sadece ürün güvenliği değil, ekonomik açıdan tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü kaydedildi. Özellikle okul alışverişinin yapıldığı zincir marketler ve kırtasiyelerde, 'yaygın ve yoğun fiyat etiketi denetimlerinin' yapıldığı belirtildi. Bu uygulamayla hem fiyat istikrarının korunması hem de olası tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, okul alışverişi yapacak tüketicilere de dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Kırtasiye ürünlerinde üretici veya ithalatçı firma adı ve açık adresi bulunan, markası ve modeli belli ürünlerin tercih edilmesi önerildi.

