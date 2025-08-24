Yollarda Yeni Dönem: 50 km Sınırı Kalkıyor, Yaya Geçitleri Tarih Oluyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yollarındaki hız sınırları ve trafik işaretlemeleriyle ilgili yapılan yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Mevcut standartların yeniden ele alındığını belirten Uraloğlu, bu kapsamda trafikte yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti.

Yıl sonuna kadar bazı güzergâhlarda çalışmaların tamamlanacağını söyleyen Uraloğlu, “Belli düzenlemeler yaptık. İki il arasındaki farklılıkları trafik komisyonlarından alınan bazı kararlarla uygulayacağız. Birçok yerde yaya geçidi vardı. Yaya geçidinde hızı 50’ye düşürmek zorunda kalıyorsunuz. Bu açıdan birbirine yakın olanları kapatıp oralara alt ve üst geçitler yapacağız” dedi.

148 MİLYAR LİRALIK KAZANÇ

Iğdır’da gerçekleştirilen Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni için bölgede bulunan Bakan Uraloğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uraloğlu, Zengezur Koridorunun bölge açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Orta Koridor ile birlikte demir yolu taşımacılığının deniz yoluna kıyasla ciddi zaman kazancı sağlayacağını dile getirdi. “Sonuçta her türlü alternatifinizin olması lazım. Bu demir yolunu yapıp bitirdiğimiz zaman belirli bir süre içerisinde buraya yaptığımız yatırım geri dönecektir. Sadece nakliyeolarak düşünmüyoruz, aynı zamanda stratejikbir yatırım olarak da düşünüyoruz. Bu koridoryapıldığında Türk dünyasına, Türk Cumhuriyetleri’ne, Uzak Doğu’ya bağlanacak en kestirmeyol olacak. 15 milyon ton yük taşıma kapasitesi ortaya koyacağız” açıklamasında bulundu.

Zengezur Koridoru’ndan 30 yıllık süreçte 147,6 milyar liralık ekonomik kazanç beklediklerini belirten Uraloğlu; bu rakamın 135 milyar lira işletme geliri, 3 milyar lira kaza kazancı, 2,1 milyar lira iklim kazancı, 3,5 milyar lira zaman kazancı ve 4 milyar lira kara yolu bakım kazancı gibi kalemlerden oluştuğunu ifade etti.

TIR’LAR İÇİN YENİ GEÇİŞ UYGULAMASI

Suriye sınırındaki TIR trafiğine yönelik de yeni bir düzenleme getirildiğini açıklayan Bakan, şu ifadeleri kullandı: “Anlaşma yaptık. Suriye’nin bu konuda gerekli müracaatları yapıp bizim taraftan izin alması gerekiyor. Onları başlatmadılar henüz. Tabii Suriye’de standart dışı, bakımları düzenli yapılmamış birçok araç söz konusu. Biz ilk etapta standart dışı araçların gümrükten sonraki ilk ile kadar gelmesine müsaade edeceğiz. Ama standart olan araçların üçüncü ülkelere geçişlerine de müsaade ettik. Aynı şekilde bizim araçlarımızda Suriye’ye oradan Ürdün’e geçecek. Şimdi bu taşımayı daha profesyonel yapabilmek için Ürdün, Suriye ve Türkiye olarak bakanlarla sonbaharda bir araya geleceğiz."

Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü kara ve demir yolu çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Uraloğlu, Gaziantep’ten Halep’e kadar olan tamamen tahrip olmuş demiryolunu yeniden faaliyete geçirme hedeflerinin olduğunu, bunun için 120 milyon dolarlık bir finansmana ihtiyaç duyulduğunu, bu finansmanın da uluslararası kuruluşlarca sağlanması için Suriye ile ortak çalışmaların sürdüğünü aktardı.

DEPREM TEDBİRLERİ DEVREDE

Türkiye’de kara yolları ve ulaştırma projelerinin tamamının deprem yönetmeliği esas alınarak yapıldığını söyleyen Bakan, 2020 yılında bu konuda bir adım atıldığını hatırlattı. “Yönetmelikler, yapılacak olan projelerin olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla zaten projelerin deprem yönetmeliğine göre yapılması lazım. 2020 yılında bütün ulaştırma yapılarının deprem yönetmeliğinin çıkarılması görevi, enerji nakil hatları, demir yolu, kara yolu, havalimanları, deniz limanları, bunların hepsinin yönetmeliğinin yapılması görevi Karayolları Genel Müdürlüğüne verildi, tek elden yürütülsün diye. Bütün ilgili kurumların da katılımıyla bu yönetmelik yayınlandı ve hayata geçti. Yapılan her proje bu yönetmeliğe göre yapılıyor ve bu yönetmeliğe göre yapılan her projede otomatikman deprem hassasiyeti dikkate alınarak ihale yapılmış oluyor. Dolayısıyla yeni yapılan hiçbir imalatta bu anlamda bir sıkıntı yok” dedi.

MEVCUT YAPILAR İÇİN GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Özellikle eski yapıların risk durumuna göre yeniden ele alınması gerektiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Biz başta İstanbul köprüleri olmak üzere otoyollardaki bu tür yapılardaki deprem tedbirlerinin yüzde 80-90’ını aldık. Mesela, Boğaz köprülerinin hem 15 Temmuz’un hem de FSM’nin bütün askı halatlarını değiştirdik. Dolayısıyla bu anlamda eski ve riskli olanları da bir program çerçevesinde yeniliyoruz. Olası bir depreme karşı ana hatlar gözden geçirildi. Hâlen özellikle İstanbul ya da Marmara Bölgesi’nde devam eden işlerimiz var” dedi.

Kaynak: AA