Pamukkale’de 18 Saatlik Alev Nöbeti... Orman Yangını Kontrol Altında

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde orman dışı alanda başlayarak rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, 18 saatlik yoğun müdahalenin ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı. Üç uçak, 11 helikopter ve 300'den fazla personelle havadan ve karadan yürütülen çalışmalara çevre illerden takviye ekipler de katıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Cankurtaran bölgesinde dün saat 15.00'te sonra başlayan yangın, ormanlık alana sıçrayarak büyüdü.

Yangın, saat 15.00 sularında orman dışı bir alanda çıktı. Ancak rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık bölgeye yayıldı ve kontrol altına alınması zorlaştı.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN SEFERBERLİK

Yangına karşı yoğun bir müdahale başlatıldı. Havadan üç yangın söndürme uçağı ve 11 helikopterle destek verilirken, karadan ise 52 araç ve 300'ün üzerinde personel sahaya sevk edildi. Arazinin sarp ve kayalık olması, karadan müdahaleyi zorlaştırdı.

Bölgede devam eden yangına destek amacıyla Burdur, Isparta, Konya, İzmir ve Manisa’dan takviye ekipler gönderildi.

GECE HAVADAN MÜDAHALE DURDU

Günün kararmasıyla birlikte, hava araçlarının faaliyetleri sonlandırıldı. Ancak karadan müdahale gece boyunca sürdü. Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının yerleşim yerlerinden uzakta olduğu ve tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmaları aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

ALEVLER BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA

Sabahın ilk saatleriyle birlikte hava desteği yeniden devreye girdi. Ancak bölgede rüzgarın etkili olması, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını, havadan ve karadan yürüttüğümüz yoğun mücadele sonucunda BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALDIK. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" denildi.

