İstanbullular Bir Nebze Nefes Alacak! Beklenen Yağmur Başladı

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen yağmur ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

Son Güncelleme:
İstanbullular Bir Nebze Nefes Alacak! Beklenen Yağmur Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Uzun zamandır aşırı sıcak havalar nedeniyle zorlanan kent sakinleri, 24 Ağustos Pazar gününe kuvvetli sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar ile başladı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Bir Anda Eviniz Alevlere Teslim Olabilir! Asla Uzatma Kablosuna Takılmaması Gereken Cihazlar Listesi
Bir Anda Eviniz Alevlere Teslim Olabilir! Asla Uzatma Kablosuna Takılmaması Gereken Cihazlar Listesi
Pamukkale’de 18 Saatlik Alev Nöbeti... Orman Yangını Kontrol Altında
Pamukkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Prof. Dr. Osman Bektaş O Bölgeyi İşaret Edip Uyardı: 6 Büyük Deprem Üreten Fay Bloğu Harekete Geçti!
Deprem Uzmanından Korkutan Uyarı, Uşak Fayına Dikkat!
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak! O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak
AKP'nin Kararı Belli Oldu: Öcalan'a Af mı Geliyor? Öcalan'a Af mı Geliyor?
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Rusya'ya İHA Saldırıları: 6 Şehirde Uçuşlar Durduruldu Rusya'ya İHA Saldırıları! Uçuşlar Durduruldu
Mersin'de Tatil Yolunda Feci Kaza! 2 Ölü, 10 Yaralı Mersin'de Tatil Yolunda Feci Kaza!