Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Tokat çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca hava sıcaklığı kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalırken, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacak.

Son Güncelleme:
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor - Resim : 1

BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor - Resim : 2

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

Yaz Bitiyor Sanmıştık... Meteoroloji Uyardı! Daha Hiçbir Şey Görmemişiz, Asıl Şimdi Kavrulacağız!Yaz Bitiyor Sanmıştık... Meteoroloji Uyardı! Daha Hiçbir Şey Görmemişiz, Asıl Şimdi Kavrulacağız!Güncel
Çankırı, Konya, Balıkesir ve Hatay’a Acil Kodlu Uyarı! Bir Anda Başlayacak Her Yeri Kaplayacak, Tarih Verildi Hazırlıklı OlunÇankırı, Konya, Balıkesir ve Hatay’a Acil Kodlu Uyarı! Bir Anda Başlayacak Her Yeri Kaplayacak, Tarih Verildi Hazırlıklı OlunGözden Kaçmasın

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu
Son Güncelleme:
Valilik Duyurdu: İstanbul'da Bu Yollar Bugün Kapalı Valilik Duyurdu: İstanbul'da Bu Yollar Bugün Kapalı
Ne Ovalamaya Gerek Var Ne Çitilemeye! Mutfak Aspiratörlerini Saniyeler İçinde Tertemiz Yapıyor Ne Ovalamaya Gerek Var Ne Çitilemeye! Mutfak Aspiratörlerini Saniyeler İçinde Tertemiz Yapıyor
Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem
Tiryakiler Dikkat! Çayı ve Kahveyi Çok Sıcak İçmek Amansız Hastalığa Neden Oluyor: İşte Kritik Eşik! Sıcak İçmek Amansız Hastalığa Neden Oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Rusya'ya İHA Saldırıları: 6 Şehirde Uçuşlar Durduruldu Rusya'ya İHA Saldırıları! Uçuşlar Durduruldu
Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem
Yangın Kabusu Sürüyor! 2 İlde Tehlike Atlatıldı Yangın Kabusu Sürüyor! 2 İlde Tehlike Atlatıldı
Valilik Duyurdu: İstanbul'da Bu Yollar Bugün Kapalı Valilik Duyurdu: İstanbul'da Bu Yollar Bugün Kapalı
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor