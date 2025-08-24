Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İki yıl önce 6 Şubat depremleriyle büyük bir yıkım yaşayan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sabah saat 05.59'da bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan olan sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü.

Depremin, 19,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA