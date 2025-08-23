Orta Amerika'da 6 Büyüklüğünde Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Amerika'da yer alan El Salvador'un Acajutla şehri açıklarında bugün 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), söz konusu sarsıntının merkez üssünün, şehrin yaklaşık 81 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

CAN KAYBI YOK

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da verilmedi.

Kaynak: AA