Feribotta Dehşet Anları! Denize Atlayan Kadını Yolcu Kurtardı

Yalova'da Eskihisar seferini yapan feribotta bulunan bir kadın, denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ardından suya atlayan bir yolcu ise can simidiyle kadını kurtardı.

Son Güncelleme:
Feribotta Dehşet Anları! Denize Atlayan Kadını Yolcu Kurtardı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova'dan Eskihisar seferine yapmak üzere saat 19.00 sıralarında hareket eden feribotta intihar girişimi yaşandı. İddiaya göre S.K. (35) isimli kadın, diğer yolcuların gözü önünde feribotta denize atladı.

Kadının atladığını fark eden bir yolcu ise hemen arkasından suya atladı. Feribot hızını keserek durdu. Suya atlayan yolcu, denize atılan can simidiyle kadını boğulmaktan son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. İntihar girişiminde bulunan kadın ile diğer yolcu sudan ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

Feribotta Dehşet Anları! Denize Atlayan Kadını Yolcu Kurtardı - Resim : 1

DURUMU İYİ

Ekipler tarafından karaya çıkartılan kadın ambulans ile hastaneye sevk edildi. S.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada kadının kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler
İntihar Yalova
Son Güncelleme:
Yangın Kabusu Sürüyor! 2 İlde Tehlike Atlatıldı Yangın Kabusu Sürüyor! 2 İlde Tehlike Atlatıldı
Maden Suyu Yaz Aylarının Gizli Kurtarıcısı Oldu! Bu Özelliklerini Kimse Bilmiyordu Maden Suyu Yaz Aylarının Gizli Kurtarıcısı Oldu! Bu Özelliklerini Kimse Bilmiyordu
16 Yaşındaki Çocuk Parkta Ölü Bulundu! 16 Yaşındaki Çocuk Parkta Ölü Bulundu!
Neredeyse Her Arabada Bulunuyor: Yaz Sıcaklarında Patlama Riski Taşıyor! Hemen Kontrol Edin Neredeyse Her Arabada Bulunuyor: Yaz Sıcaklarında Patlama Riski Taşıyor! Hemen Kontrol Edin
ÇOK OKUNANLAR
Rusya'ya İHA Saldırıları: 6 Şehirde Uçuşlar Durduruldu Rusya'ya İHA Saldırıları! Uçuşlar Durduruldu
Yangın Kabusu Sürüyor! 2 İlde Tehlike Atlatıldı Yangın Kabusu Sürüyor! 2 İlde Tehlike Atlatıldı
Galatasaray'da İz Bırakan Yıldız İsimden Futbola Veda Galatasaray'da İz Bırakan Yıldızdan Futbola Veda
Feribotta Dehşet Anları! Denize Atlayan Kadını Yolcu Kurtardı Feribotta Dehşet Anları! Denize Atlayan Kadını Yolcu Kurtardı
Haftanın Finansal Burç Yorumları (25-31 Ağustos) Bu Burçlar Paraya Para Demeyecek Haftanın Finansal Burç Yorumları (25-31 Ağustos) Bu Burçlar Paraya Para Demeyecek