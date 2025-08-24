Yangın Kabusu Sürüyor! 2 İlde Tehlike Atlatıldı

Tokat, Malatya, Denizli ve Ordu'da çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi. Alevlerin hızla yayıldığı Tokat ve Ordu'da kontrol sağlanırken, diğer kentlerde müdahale devam ediyor.

Türkiye, yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla beraber yine orman yangınlarıyla boğuşuyor. Tokat, Malatya, Denizli ve Ordu’da çıkan yangınlar endişeye yol açtı.

Tokat kent merkezine yakın Gıjgıj Tepesi'nde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tokat Orman İşletme Müdürlüğü, belediye itfaiyesi ve vatandaşların yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları gece boyunca devam edecek.

DAYANIŞMA ÖRNEĞİNE ÖVGÜ

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Vatandaşlarımız büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Ormanlarımız çok kıymetli, daha duyarlı olmalıyız" dedi. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

ORDU

Ordu’nun Mesudiye ilçesi Bayraklı Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Olay yerine sevk edilen Orman İşletme ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

MALATYA VE DENİZLİ'DE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Mezra bölgesine kadar yayıldı. 8 itfaiye aracı ve iş makineleriyle müdahale edilen yangında 1 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Yaz aylarında artan sıcaklık, kuru hava ve insan ihmali orman yangınlarını tetikliyor. Yetkililer, özellikle piknik ve tarla temizliği gibi faaliyetlerde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: AA

