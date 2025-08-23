İzmir'de Orman Yangını Soruşturması... Kaynakçı Tutuklandı!

İzmir'de prefabrik ev çalışması sırasında çıkan kıvılcımların önce otluk alana sonrasında da ormana sıçramasına neden olan kaynakçı tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinin Çile Mahallesi'nde dün tarım alanında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, zorlukla kontrol altına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan arazi sahibi D.Y. (32), prefabrik ev yapımı için anlaşma yapan M.A.Y. (57) ile kaynakçı M.Ş.T'nin (31) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden kaynakçı M.Ş.T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de Orman Yangını Soruşturması... Kaynakçı Tutuklandı! - Resim : 1

NELER OLMUŞTU?

Dün Çile Mahallesi'ndeki tarım alanında çıkan yangın ormanlık alana sıçramış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 iş makinesi ve 239 personel sevk edilmiş, müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınmıştı.

Jandarma ekipleri, yangının kaynakçı ustası M.Ş.T'nin izinsiz prefabrik ev yapımında demir kaynağı yaptığı sırada çıktığını belirlemiş, M.Ş.T, arazi sahibi D.Y. ve M.A.Y'yi yakalamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
İzmir Orman yangınları
