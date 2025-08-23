Eniştesini Öldüren Zanlı Tutuklandı! 'Kardeşim İçin Vurdum'

Şişli'de eniştesini öldüren zanlı ile babası tutuklandı. Zanlı, eniştesini kız kardeşine kötü davrandığı için öldürdüğünü savundu.

Eniştesini Öldüren Zanlı Tutuklandı! 'Kardeşim İçin Vurdum'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Şişli'de İnönü Mahallesi Harbiye Çayırı Sokak'ta dün akşam saatlerinde Sevgi Ç. (35), eşi Ejder Ç. (34) ile tartıştıktan sonra babasının evine gitti.

Eşini tekrar eve dönmesi için ikna etmeye giden Ejder Ç, aracıyla sokağa girdiği sırada kayınbiraderi Suat S. tarafından silahla vuruldu. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ejder Ç. hayatını kaybetti.

25 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Silahıyla gözaltına alınan Suat S'nin çeşitli suçlardan 25 suç kaydı bulunduğu anlaşıldı. Şüpheli Suat S. emniyetteki ifadesinde, eniştesinin ablasına kötü davrandığını öne sürdü.

Polis, çalışmaların devamında Suat S. ile birlikte hareket ettiği belirlenen babası B.S'yi de gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Savcılıkta ifade veren şüpheliler, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin üzerlerine atılı suçtan tutuklanmalarına karar verdi.

Kan Donduran Olay! Çiftlikten 6 Ceset ÇıktıKan Donduran Olay! Çiftlikten 6 Ceset ÇıktıDünya

Ev Arkadaşını Öldürdüğünü İtiraf EttiEv Arkadaşını Öldürdüğünü İtiraf EttiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Cinayet Şişli
Ne Ovalamaya Gerek Var Ne Çitilemeye! Mutfak Aspiratörlerini Saniyeler İçinde Tertemiz Yapıyor Ne Ovalamaya Gerek Var Ne Çitilemeye! Mutfak Aspiratörlerini Saniyeler İçinde Tertemiz Yapıyor
Tunus Üzerinden Türkiye’ye Giriş Yaptı! Cumartesi Gününe Kadar Sürecek, Maskeleri Hazırlayın! Cumartesi Gününe Kadar Sürecek, Maskeleri Hazırlayın
Günlerdir Aranıyordu: İş İnsanı Halit Yukay'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı! İş İnsanı Halit Yukay'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı!
Nedeni Araştırılıyor... Şifa Noktasında Çifte Ölüm! Nedeni Araştırılıyor... Şifa Noktasında Çifte Ölüm!
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar'a Sert Tepki, ‘Islah Olmaz Muhteris’ Uğur Dündar'a Çok Sert Tepki, ‘Islah Olmaz Muhteris’
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
Milyonlar İçin Kritik Toplantı! Memur Maaşında Son Viraj Memur Maaşında Son Viraj!
Günlerdir Aranıyordu: İş İnsanı Halit Yukay'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı! İş İnsanı Halit Yukay'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı!