Denizli, Diyarbakır ve Malatya'da Orman Yangını

Çanakkale ve Kocaeli'deki orman yangınları söndürülürken Denizli, Diyarbakır ve Malatya'dan da korkutan haber geldi. İki ilde yükselen alevlere müdahale başladı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz, 8 ilk müdahale aracı ve 50 personel sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

DİYARBAKIR'DA DA ALEVLER

Alevlerin yükseldiği bir diğer il ise Diyarbakır oldu. Lice ilçesine bağlı Kırsal Daralan Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Arazi şartları nedeniyle araçların ulaşamadığı bölgedeki yangına, 20 personel ve jandarmaya ait helikopterle müdahale ediliyor.

MALATYA'DA DA ORMAN YANGINI

Malatya'nın Doğanyol ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde de orman yangını çıkması üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

8 itfaiye aracı ve Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale edilen yangında 1 ev zarar gördü.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Doğanyol ilçesi Mezra ve Akkent arasında ıslah edilen ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

