Aydın'da Feci Kaza! Turistleri Taşıyordu... Yaralılar Var

Aydın’ın Söke ilçesinde bugün saat 14.45 sıralarında turistleri taşıyan bir minibüsün devrilmesiyle korku dolu anlar yaşandı. Kaza, Söke-Kuşadası Çevre Yolu üzerinde, Fevzipaşa Mahallesi Yamaçköy yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 APH 834 plakalı tur minibüsü, seyir halindeyken iddiaya göre arka tekerleğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle minibüs bariyerlere çarparak devrildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yolcuları kurtarmak için hızla çalışmalara başladı. Bazı yolcular kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, sıkışan diğer yolcular itfaiye tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 7 turist, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu, ancak tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kaza nedeniyle Söke-Kuşadası Çevre Yolu’nda trafik bir süre aksarken, ekiplerin araç kaldırma çalışmaları sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için detaylı bir soruşturma başlattı. İlk incelemelerde teker patlamasının kazaya yol açtığı öne sürülse de, diğer olası faktörler de araştırılıyor.

Kaynak: DHA