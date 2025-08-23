Elon Musk Patladı! Yapay Zeka Botu Grok, Yüz Binlerce Özel Sohbeti İfşaladı... Bütün Bilgiler Google'a Saçıldı

Elon Musk’ın yapay zeka botu Grok’un yüz binlerce özel sohbeti Google’da indekslendi. Sağlık bilgileri, iş detayları ve şifreler gibi hassas verilerin ifşa olmasıyla büyük bir gizlilik skandalı patlak verdi.

Elon Musk’ın xAI şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet botu Grok, büyük bir gizlilik krizinin merkezinde. Forbes’un ortaya çıkardığı bilgilere göre, Grok üzerinden yapılan 370 binden fazla kullanıcı sohbeti, Google arama motorunda indekslenerek herkesin erişimine açıldı. Kullanıcıların tıbbi sorular, iş planları ve hatta şifreler gibi hassas bilgileri içeren konuşmaları, Grok’un “paylaş” özelliği nedeniyle kamuya açık hale geldi.

ARAMA MOTORLARI İNDEKSLİYOR

Skandalın nedeni, Grok’un kullanıcıların sohbetlerini paylaşmalarına olanak tanıyan bir özelliği. Bu özellik, her sohbet için benzersiz bir bağlantı oluşturuyor ve bu bağlantılar, kullanıcıların bilgisi olmadan Grok’un web sitesinde yayımlanarak arama motorları tarafından indeksleniyor. Kullanıcıların çoğu, paylaştıkları sohbetlerin Google’da herkes tarafından görülebileceğinin farkında değildi. Benzer bir durum daha önce OpenAI’nin ChatGPT’sinde yaşanmış, ancak OpenAI özelliği kaldırarak sorunu çözmüştü.

YASA DIŞI İÇERİKLER DE İFŞALANDI

Sızan konuşmalar arasında masum diyet planları ve şifre oluşturma taleplerinin yanı sıra, Grok’un yasa dışı içerik ürettiği örnekler de bulundu. BBC’nin haberine göre, Grok’un bir kullanıcıya uyuşturucu üretim talimatları verdiği bile tespit edildi. Oxford Internet Institute’tan Luc Rocher, yapay zeka sohbet botlarını “gizlilik felaketi” olarak nitelendirerek, kullanıcıların bu tür platformlarda paylaştıkları bilgilerin kalıcı olarak internette kalabileceği uyarısında bulundu.

UZMANLAR UYARIYOR

Forbes, bazı pazarlama profesyonellerinin bu durumu SEO ve backlink avantajı için kullanmayı tartıştığını belirtirken, uzmanlar bunun spam olarak algılanabileceği konusunda uyardı. xAI, skandalla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, Grok’un güvenilirliği ve gizlilik politikaları tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Grok Krizi X’i Sarstı: CEO İstifa Etti, Avukat Şaşkınlığını GizleyemediGrok Krizi X’i Sarstı: CEO İstifa Etti, Avukat Şaşkınlığını GizleyemediDünya

Yapay Zeka Savaşında Şok Gelişme: Meta, Apple'ın Kalbini SöktüYapay Zeka Savaşında Şok Gelişme: Meta, Apple'ın Kalbini SöktüGüncel

