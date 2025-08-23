45 Derece Sıcağın Altında Çalışan 'Çocuk İşçiler'... '650 Liraya Sadece Çikolata Alınıyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, tarım işçilerinin çalışma koşullarını daha da zorlaştırıyor. Termometrelerin 45 dereceyi aştığı kentte, pamuk tarlalarında çalışan işçiler kavurucu güneşin altında mesai yapıyor. Reyhanlı ilçesine bağlı Beşaslan Mahallesi’ndeki 30 dönümlük pamuk tarlasında çalışan tarım işçilerinin arasında çocuklar da var. Günlük 650 TL yevmiyeyle çalışan işçiler, yüksek sıcaklıklara rağmen sabahın erken saatlerinden öğle vaktine kadar tarlada ter döküyor. O işçilerden biri de 16 yaşındaki Ahmet Emin Eyer... 8 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Eyer, "Ekmek parası için çalışıyoruz. 650 lira çok az. Yetmiyor. Şu an bir markete gitsen 650 liraya ancak çikolata falan alınıyor, başka bir şey alınmıyor." dedi.

Aralarında çocukların da olduğu işçiler 45 derece sıcakta pamuk tarlasında çalışıyor

45 DERECE SICAKTA ÇALIŞIYORLAR

İşçibaşı İsmail Kara, sıcak havaya rağmen işin durmadığını belirterek, “Burada pamuk tarlasında yabani otları topluyoruz. Yabani otları almazsak verim olmaz ve biçerdöver tarlaya giremez. Çiftçinin 310 dönümlük tarlasını bitirdik, şimdi ise 30 dönümlük bir alanda çalışıyoruz. Burada 24 işçi var. Yevmiye olarak 725 TL alıyoruz; 75 TL elçilik, 650 TL ise işçilerin emeği oluyor. 1987’den beri bu işi yapıyorum. Sıcaklıklar 45 dereceye kadar çıktı ama çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Kara, çalışma saatlerini de anlatarak, “Mecburen sıcağa rağmen çalışacağız. 06.00’da işe başlıyoruz ve 14.00’te bırakıyoruz” diye konuştu.

8 YAŞINDAN BERİ...

Tarlada birçok çocuk çalışıyor. Kimi okula gidiyor, kiminin ise eğitim hakkı elinden alınmış durumda. Yoksulluk nedeniyle tarlada çalışmak zorunda bırakılan çocuklar arasında yer alan 16 yaşındaki Ahmet Emin Eyer ise hem ailesine destek olduğunu hem de eğitimine devam ettiğini söyledi. Adeta 'çocuk işçiliğin' acı yüzünü gösteren Eyer, 8 yaşından beri bu işte çalıştığını dile getirerek, “Burası pamuk tarlası ve yabani otları çekiyoruz. Hava çok sıcak ama ekmek parası için çalışıyoruz. Serinlemek için sadece soğuk su içiyoruz. Ben 8 yıldır bu işi yapıyorum. Okula gidiyorum, büyüyünce futbolcu olmak istiyorum." diye konuştu.

İşçibaşı İsmail Kara ve 'çocuk işçi' Ahmet Emin Eyer

'650 LİRA YETMİYOR'

650 liranın yetmediğini ancak mecbur oldukları için çalıştıklarını söyleyen Eyer, "650 lira çok az. Yetmiyor. Şu an bir markete gitsen 650 liraya ancak çikolata falan alınıyor, başka bir şey alınmıyor.” ifadelerini kullandı.

