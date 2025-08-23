Sındırgı İki Haftadır Sallanıyor! Son Depremler Korkuttu, AFAD Büyüklüğünü Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Bazı binalar yıkıldı, çok sayıda bina ise hasar aldı. Depremde 2 kişi öldü ve 29 kişi ise yaralandı.

Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir bina

Şiddetli depremin ardından artçı sarsıntıların sürmesi ise bölgede yaşayanları tedirgin etmeye devam ediyor. Her gün çok sayıda artçı depremin yaşandığı Sındırgı'da bugün yine çok sayıda deprem kaydedildi. Adeta beşik gibi sallanan kentte yaşayanlar endişeli...

PEŞ PEŞE DEPREMLER KORKUTTU

AFAD'ın aktardığına göre saat 14.16'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

Bu sarsıntıdan 4 dakika sonra 14.20'de ise AFAD'ın verilerine 3.9, Kandilli'nin verilerine göre 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 14.42'de 3.5 büyüklüğünde başka bir sarsıntı daha yaşandı.

AFAD'ın verilerine göre Sındırgı'da saat 15.51'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

