Sındırgı İki Haftadır Sallanıyor! Son Depremler Korkuttu, AFAD Büyüklüğünü Duyurdu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta yaşanan 6.1'lik depremin ardından üst üste sarsıntılar devam ediyor. AFAD'ın aktardığına göre, son olarak 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Hemen arkasından 3.9, 3.5 ve 3.7 büyüklüğünde üç sarsıntı daha yaşandı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Bazı binalar yıkıldı, çok sayıda bina ise hasar aldı. Depremde 2 kişi öldü ve 29 kişi ise yaralandı.
Şiddetli depremin ardından artçı sarsıntıların sürmesi ise bölgede yaşayanları tedirgin etmeye devam ediyor. Her gün çok sayıda artçı depremin yaşandığı Sındırgı'da bugün yine çok sayıda deprem kaydedildi. Adeta beşik gibi sallanan kentte yaşayanlar endişeli...
PEŞ PEŞE DEPREMLER KORKUTTU
AFAD'ın aktardığına göre saat 14.16'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-23
Saat:14:16:03 TSİ
Enlem:39.17167 N
Boylam:28.25944 E
Derinlik:6.98 km
Bu sarsıntıdan 4 dakika sonra 14.20'de ise AFAD'ın verilerine 3.9, Kandilli'nin verilerine göre 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 14.42'de 3.5 büyüklüğünde başka bir sarsıntı daha yaşandı.
23.08.2025, 14:20:57 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 10.3 km#Kandilli
AFAD'ın verilerine göre Sındırgı'da saat 15.51'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
23.08.2025, 15:51:29 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 8.4 km#Kandilli
