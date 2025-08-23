Sındırgı İki Haftadır Sallanıyor! Son Depremler Korkuttu, AFAD Büyüklüğünü Duyurdu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta yaşanan 6.1'lik depremin ardından üst üste sarsıntılar devam ediyor. AFAD'ın aktardığına göre, son olarak 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Hemen arkasından 3.9, 3.5 ve 3.7 büyüklüğünde üç sarsıntı daha yaşandı.

Son Güncelleme:
Sındırgı İki Haftadır Sallanıyor! Son Depremler Korkuttu, AFAD Büyüklüğünü Duyurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Bazı binalar yıkıldı, çok sayıda bina ise hasar aldı. Depremde 2 kişi öldü ve 29 kişi ise yaralandı.

Sındırgı İki Haftadır Sallanıyor! Son Depremler Korkuttu, AFAD Büyüklüğünü Duyurdu - Resim : 1
Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir bina

Şiddetli depremin ardından artçı sarsıntıların sürmesi ise bölgede yaşayanları tedirgin etmeye devam ediyor. Her gün çok sayıda artçı depremin yaşandığı Sındırgı'da bugün yine çok sayıda deprem kaydedildi. Adeta beşik gibi sallanan kentte yaşayanlar endişeli...

PEŞ PEŞE DEPREMLER KORKUTTU

AFAD'ın aktardığına göre saat 14.16'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Bu sarsıntıdan 4 dakika sonra 14.20'de ise AFAD'ın verilerine 3.9, Kandilli'nin verilerine göre 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 14.42'de 3.5 büyüklüğünde başka bir sarsıntı daha yaşandı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD'ın verilerine göre Sındırgı'da saat 15.51'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine SallandıBalıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine SallandıGüncel
Artçılar Sürüyor... Sındırgı’da 4 Büyüklüğünde Deprem! Artçılar Sürüyor... Sındırgı’da 4 Büyüklüğünde Deprem! Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Balıkesir Deprem
Son Güncelleme:
Magnezyum Deposu Süper Besin Olarak Biliniyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor! İşte O Sebzeler Magnezyum Deposu Süper Besin Olarak Biliniyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor! İşte O Sebzeler
Gelibolu'daki Orman Yangını İkinci Gününde Kontrol Altında Gelibolu'daki Orman Yangını İkinci Gününde Kontrol Altında
Korkunç İddia: Osmaniye Barınağındaki Bir Köpek Yakalama Aparatıyla Boğularak Öldürüldü! Korkunç İddia: Osmaniye Barınağındaki Bir Köpek Yakalama Aparatıyla Boğularak Öldürüldü!
2002’den Bu Yana Faaliyet Gösteriyordu: Yüzlerce Çalışanı Olan Bursalı Dev Şirket Hintli Milyardere Satıldı Bursalı Şirketin Tamamı Hintli Milyardere Satıldı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı
Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi
Milyonları Zehirleyeceklerdi... Tam 120 Bin Litre Ele Geçirildi! Milyonları Zehirleyeceklerdi... Tam 120 Bin Litre Ele Geçirildi!